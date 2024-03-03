巴黎觀眾：神韻是給大人的童話

【新唐人北京時間2024年03月04日訊】3月2日，神韻新紀元藝術團在巴黎進行了第一輪5天7場演出的最後兩場，劇場大爆滿， 演出中展現的創世主引發觀眾深深的思考，觀眾覺得神韻是給大人的童話，讓世界重現美好，讓人找回善良、回歸傳統。 酒店老闆Bachir Daoudi：「演出令人歎為觀止，精彩無比，無論是音樂、顏色 、還是演出講述的歷史。」 歐萊雅實習律師Clara Friess：「棒極了，既充滿力量，又非常柔軟，非常非常震撼。」 前石油公司經理Manuela Linot：「在藝術層面上，震撼極了，真的震撼人心，藝術家們極其專業，細緻入微。」 Bachir Daoudi：「非常喜悅的感受，非常驚喜。因為節目各不相同，驚喜接連不斷，非常非常感人。演出的精神層面，讓演出更加充滿力量。」 IT顧問Jérôme Duvillier：「演出中充滿神和神性，非常感人，我好幾次都落淚了 。」 Manuela Linot：「我感到安寧，深受慰藉，感到自己的身心舒適極了。」 前IT負責人André Linot：「演出中談到創世主，是哪一位，我不清楚，但這是非常深層的發問，演出引發我很多思索，關於偉大的創世主。」 Jérôme Duvillier：「我們聽到了法輪大法的信息，聽到了大法對生命和世界的哲理，演出傳遞的價值，是當今社會已不再珍視的，善的價值，讓我們想起兒時的美好童話，演出讓世界重新充滿美好，因為我們對世界做了太多數字的解析和表述，演出展現了世界的另一個樣貌，就像給孩子的童話，但神韻是給大人的童話。」