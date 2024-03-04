寫我的字｜華語流行音樂作詞人黃婷：「提醒自己誠實，知道為了什麼而寫，才能讓創作走得更長更遠。 」

書寫，是寫一種心意，也寫一種情感。寫自己的心意，也寫別人的情感，總歸在字裡行間的情，有說不完的故事。作詞人黃婷、書道家王意淳、編劇林冠慧以及作家張西，在他們的字裡，又有著如何千迴百轉的力量？ by 派脆克- 2024/03/04 更新 企劃／廖崇捷 採訪撰文／廖崇捷 攝影／Hedy Chang 編輯助理／曾冠樺、盧怡勳 2005年，黃婷透過梁靜茹的聲音，發表第一首流行音樂創作歌詞〈我還記得〉，寫的是青春年少的情懷。這一寫，就是將近20年時間，問問黃婷面對創作、面對人生，走過這段路，總有不盡相同的感受？黃婷說：「40歲後的人生是不同的，儘管眼前沒有山丘，你也得學著去翻越某些人事物。在此之前，人生所有情感與遭遇大概已經走了一回。緊接著要奔向50，已經是人生的下半場了。會開始重新整理過往的情緒，透過那些過往的經驗，更加認識自己。無論外在的世界多麼紛擾，所有事物都要回到自己身上去檢視，因為一切際遇其實都與自己的內在有關。」 至今約莫300首歌詞的創作量，黃婷定義自己是屬於慢工出細活的類型，除了常合作的梁靜茹，一字排開都是華語樂壇的中流砥柱，包含劉若英、孫燕姿、丁噹、李玟、周華健等，都曾詮釋過他的創作。「作詞人」在一首歌中的位置，黃婷又會如何定義呢？「寫詞有時得肩負反映時代的使命。因為一首歌會被收在專輯裡，肯定是非常強烈存在的訊息。而這個使命不是為了自己，而是為了成就最後在觀眾面前演唱的歌手。」 誠實很不容易，年紀越大，就越更不容易。所以得提醒自己誠實，知道為了什麼而寫，才能讓創作走得更長更遠。 比愛情更深的領悟 台大外文系畢業後，去到美國攻讀碩士，原本打算繼續深造博士學位，因為李宗盛的一通電話返台，那時寫電影音樂評論，也接雜誌採訪工作。27歲寫了第一首歌，爾後十年時間，作品絕大多數與愛情有關，黃婷說：「情歌當然是最好接近聽眾的方式，但一直寫到40歲的時候，突然覺得人生似乎不只是有愛情。覺得需要調整創作模式時，因緣際會遇到資深歌手，他們更能夠掌握人生主題，年紀越大你就會知道人生中還有更多情愛以外的思考。那時幫周華健寫了〈少年〉，是一個創作上很大的轉捩點。」 曾受金曲獎最佳作詞人提名，由萬芳演唱的〈阿峰今天沒有來〉更是黃婷生命歷練後的「天啟」，他繼續說：「通常我寫歌需要花一個禮拜左右時間，但〈阿峰〉就像是神來一筆，半天內就寫完了。這首歌乘載了我非常深刻的故事，我們有群20年來都會一起看陳昇跨年演唱會的團體，突然某年其中一個人就沒來了，當下有很深的感觸，所有的如常都會在一瞬間變成無常。回頭看看〈阿峰〉儘管還是有不完美的地方，但對我來說是滿分，充分地向這個世界傳遞飽滿的訊息。」 走過的都過去了 對蘇東坡情有獨鍾的黃婷，寫下了「人生如逆旅，我亦是行人」與大家分享，他說：「這是當時蘇東坡寫來激勵被當官貶謫朋友的詩句，意思是人生就像旅行，旅程中會碰到許多事物，你只需要把自己當作行人，所有的事情終將會過去的。我自己也喜歡旅行，回想過去的旅行裡，不管曾發生過如何美好，又如何爛的事情，它都已經過去，剩下回憶。所以我認為旅行是很好比喻人生的例子，我曾寫在《一直走就不怕孤獨了》書中與大家分享。如果把人生看作是一場旅行，那些經歷過的喜怒哀樂，無論快樂或是恐懼，終將會在時間裡消化。」 那麼當下自己眼前最大的快樂與恐懼分別是什麼？他接著說：「最大的快樂是和喜歡的人在一起，無論做什麼事情都快樂（笑）。而我認為恐懼沒有最大，它是一直存在的。恐懼是一股原動力，因為恐懼，促使你去了解自己以及成長，驅使你去學習如何克服恐懼。我自己的恐懼可能是害怕失去，但最終你會知道人生所有的失去都是必然的。所以沒有什麼好害怕的，去學習和恐懼共處，也就能學到更多。」 獨一無二的靈魂體