加州內華達山脈暴風雪 公路封閉雪崩風險高(組圖) 【新唐人北京時間2024年03月04日訊】美國加州內華達山脈（Sierra Nevada）由於大風引發暴風雪，連接柯法克斯（Colfax）和內華達州的80號州際公路從1日起關閉後，山區大半地區3月3日料再降下超過30公分的大雪，預報員警告有極大的雪崩風險。 時速高達144公里的破壞性大風和暴雪在加州北部高海拔地區肆虐。美國國家氣象局（The National Weather Service）示警，3日晚山頂地區的陣風也將達到每小時72公里，並有暴風雪，塔霍湖（Lake Tahoe）周圍的滑雪勝地暫停營業。 美國國家氣象局（NWS）表示，由於大範圍的暴風雪造成「極度危險甚至不可能的旅行條件」，加州當局關閉了80號州際公路（I-80）中的部分路段，並敦促居民遠離該路段。 暴風雪也導致優勝美地國家公園（Yosemite National Park）關閉，但國家公園管理局（National Park Service）表示，希望在3日下午重新開放部分道路。 根據追蹤網站PowerOutage.us，北加州有超過2萬2000戶斷電。由於內華達山脈東部偏遠山區雪崩風險很高，預報員示警人們待在室內。（點擊觀看相關視頻） （責任編輯：盧勇信） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/04/a103858697.html