神韻震撼人心 內華達主流：演出貫穿神聖力量

【新唐人北京時間2024年03月04日訊】神韻北美藝術團於3月3日下午，為美國拉斯維加斯的觀眾帶來了一場細緻優美的文化饗宴，更讓觀眾驚歎的是，他們感覺到神佛的能量貫穿整台演出。 酒店營銷部副總Dawn Rawle：「神韻演員的技藝絕對是無懈可擊，真令人大開眼界。」「神韻的方方面面都讓觀眾感受到神佛的能量。」 攝影師Thomas Stark：「我真感覺到有神佛在場，真的感覺很神聖，有更高的神佛在掌管演出的所有一切。」 觀眾讚歎，神韻優美非凡又細緻入微，非常震撼人心。 Dawn Rawle：「神韻非常震撼人心。」「透過舞蹈與文化的展現，整台演出的藝術呈現絕對是旖旎優美。」 Thomas Stark：「我非常喜愛神韻，精彩絕妙。所有的色彩、戲劇張力、編舞等都非常棒，最令我感到驚奇的是當演員跳向天幕，真的就像進入了天幕的場景裡，令人印象非常深刻。」「神韻服飾非常純正又優美，我喜愛所有的細節，配飾和水袖飄逸的完成度真是非常棒。」 觀眾惋惜沒有更早來欣賞神韻，也驚歎真是不虛此行。 Thomas Stark：「神韻的色彩對比鮮明華麗。藍色搭配橘色，綠色配上紅色、粉色，都令人大飽眼福。我真的盡收眼底。為了看清楚所有演出細節，我其實還帶了望遠鏡。」「神韻演員的臉部表情，展現了發自內心的真誠，令我心生感激。」 Dawn Rawle：「神韻的神性信息引人入勝，不僅深刻影響了中華傳統文化，也與當今的美國息息相關。」「我母親推薦我來看神韻，我也絕對會極力向所有人推薦神韻。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人電視台記者張博媛、張文剛美國內華達州拉斯維加斯市採訪報導