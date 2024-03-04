加拿大皇家铸币厂利用新的分布式账本技术解决方案改造其黄金提炼方式， 追溯金属从矿山到金库的全过程

安大略省渥太华2024年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为一家致力于不断提高其贵金属采购问责制和透明度的伦敦合格交割炼厂，加拿大皇家铸币厂（铸币厂）实施了分布式账本技术 (DLT) 解决方案，该解决方案现在可以进行端到端追踪，并认证其炼油厂存放和加工的黄金的来源。该解决方案已与 AxeDRAS 合作应用。

DLT 这种整合，使投资者、金融机构、铸币局金银产品的经销商和分销商以及加工商，能够访问有关其产品来源和生产标准完整性的安全、标准化和数字化信息。由铸币局提炼材料的矿山、回收商和其他贵金属供应商，将受益于大量的企业间流程改进，例如无缝的不可变数据传输、易于访问的报告、审计等。

加拿大皇家造币厂总裁兼首席执行官 Marie Lemay 表示："通过在世界一流的炼油厂使用分布式账本技术进行创新，除了使提炼的黄金和生产的金条具有行业领先的纯度、质量和安全性外，我们现在还实现了端到端的供应链透明化，以此增强客户体验。"

铸币厂正在利用 aXedras 的 Bullion Integrity Ledger 解决方案，进一步加强管理供应链和合作伙伴，有助于为炼油厂的运营提供额外的保障和透明度，从而巩固铸币厂作为贵金属行业领导者的声誉。

该平台将使 Mint 炼油厂的客户能够表现出透明度，赢取信任，使其买家对其产品的历史和来源更有信心。该平台还有助于铸币局支持整个行业，努力提高金银供应链各个层面的透明度，从而加强我们所服务市场的完整性。

DLT 采集的数据类型和范围有两个关键方面：

转让 /所有权托管： DLT 会记录来料和金条产品的交易历史。简而言之，无论谁拥有金条的保管/所有权，都能够查看金条的托管历史（例如铸币局、金融机构、装甲车运输船或伦敦金库）。 DLT 会记录金条的转让和所有权。这可能是从一个 RCM 客户向另一个客户进行的初始购买（例如银行相互出售金条），也可能是随后所有权的变更，因为一个实体将金条出售给另一个实体。酒吧的所有者，能够看到历史监护权和所有权的变化。

炼油厂转型（铸币局将黄金从原石矿床加工到炼油厂出厂时）： DLT 允许铸币局在每根金条上附上来源记录，使金条的所有者能够查看金条内黄金的产地。这可能是负责任地采购的特定来源的黄金，例如单一矿山、加拿大开采的黄金、回收的黄金，或混合的黄金，包括负责任来源的黄金、作为正常提炼过程一部分回收的内部回收材料，例如重复使用的阳极和从精炼过程中清理出的残留金。



注册为平台用户的各方，例如炼油客户、装甲车承运人/物流提供商、金融机构以及金银分销商和经销商，将能够直接访问这些数据。

加拿大皇家铸币厂简介

加拿大皇家铸币厂是负责加拿大流通硬币的铸造和分销的皇家公司。铸币局是世界上规模最大、用途最广泛的铸币厂之一，生产屡获殊荣的收藏币、市场领先的金银产品以及加拿大久负盛名的军事和民事荣誉。

该铸币厂是伦敦和纽约商品期货交易所 (COMEX) 认可的"优质交割精炼商"，提供各类一流的黄金和白银精炼服务。加拿大皇家铸币厂致力于优化环保举措，营造安全、包容的工作场所，并对所在社区产生积极影响。该铸币厂在管理运营的每个环节，始终注重环境保护和社会责任。

有关铸币厂及其产品和服务的更多信息，请访问 www.mint.ca。在领英、脸书和Instagram上关注铸币厂。

媒体垂询，可联系：公共事务高级经理 Alex Reeves，电话：613-884-6370, [email protected]

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