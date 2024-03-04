美利肯公司（Milliken & Company）荣登2024年全球最具商业道德企业®榜单

南卡罗莱纳州斯帕坦堡2024年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 多元化国际制造公司美利肯公司（Milliken & Company）荣登2024年全球最具商业道德企业榜单。该榜单由定义并推进商业道德实践标准的领导者道德村协会（Ethisphere）推出颁发。年度榜单重点表彰的是实践了一流道德、合规和管理项目的商业诚信模范公司。自2007年该榜单首次设立以来，美利肯公司是每年都榜上有名的六家公司之一。

"美利肯致力于对周围的人和世界做出积极的贡献。"美利肯公司总裁兼首席执行官哈尔西.库克（Halsey Cook）表示，"这一荣誉表明如何开展业务与取得什么成就同等重要，我们为今年再次获得这样的表彰感到荣幸。"

在其核心价值观以及其服务的社区形势不断变化的引领下，美利肯于2023年开展了一项广泛的项目，以更好地理解其员工群体的需求和愿望。随后，美利肯公司正式将其对美利肯团队的承诺体现在其推出的《员工承诺》（Associate Promise）中——通过培养植根于信任、倡导包容性、多样性和赋权的文化，来建设更美好的未来。美利肯的《员工承诺》呼应了美利肯公司广泛的道德和合规项目，承诺通过保持卓越与持续改进，致力于为全球带来志在必得的影响。

"通过诚信、透明的行动，我们持续致力于建立道德企业。" 美利肯高级副总裁、首席法律顾问兼可持续发展主管卡泽尔.奈特（Kasel Knight）表示："从我们如何对待员工到如何参与市场的方式，我们所有行动都是为了全体人类的利益。"

"全球最具商业道德企业"是一项内容广泛的问卷，其以道德村协会特有的"道德商数"（Ethics Quotient®）为基准，要求企业提供240个以上的相关证明依据，包括道德文化、环境、社会和治理（ESG）实践、道德与合规项目、多样性、平等与包容度以及支持强大的价值链的举措等。2024年，共有来自及20个国家和44个行业的136家公司获得表彰。

"每年，我们都可以看到美利肯公司展现出一流的道德和诚信文化。"道德村协会的首席战略官兼执行主席埃里卡.萨尔蒙.伯恩（Erica Salmon Byrne）表示："该团队不仅表现出强大的道德感，还致力于不断改进其道德和合规性实践。""我们祝贺美利肯第18次荣登全球最具商业道德企业榜单。"

如需查看今年获奖公司的完整名单，请访问"全球最具商业道德公司"网站： (https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees)。

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