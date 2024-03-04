街区经济激发城市商业活力 美团×大众点评×喜力聚合品牌势能

上海2024年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 历时3个月，横跨双旦（圣诞元旦节）、新春三大消费高峰，美团、大众点评、喜力®啤酒联合打造的"喜遇2024"成功点燃城市街区的商业活力，在融入年文化营销的活动加深了消费者对品牌的情感认同。

这场本地生活平台和高端啤酒品牌的合作，以合肥、大连、武汉、无锡和东莞的五个美团乐活街区为主场。线上+线下齐发力，流量通过美团和大众点评导向品牌、商户，激活街区消费场景，提高品牌声量，促进街区商户经营提档升级，也为城市商业注入新活力。



武汉活动现场

全国五大地标性街区齐发力，连连掀起线上线下热浪

"喜遇2024"活动在2023年12月22日上线，陆续登陆美团乐活街区，在合肥罍街、大连西安路步行街、武汉光谷步行街、无锡崇安寺街步行街和东莞33小镇等全国多点开花。

这些街区均以商业氛围浓厚、客流量大、知名度高而闻名，是城市文化名片，常年吸引着大量本地消费者和异地游客。每条步行街都拥有独特的个性和文化底蕴，游客们可以"以点带面"在这里集中领略极具当地特色的美食和人文自然景观，感受城市的魅力。



大连活动现场

在五大地标性街区，"喜遇2024"以喜力®啤酒快闪店的新颖形式，巧妙融入到节日的消费热情中。以武汉光谷步行街为例，喜力在街区内设置了吸睛的快闪店，邀请人们共赴嗨FUN之旅。不少年轻人更是结伴前来，体验美团乐活街区的同时，留下打卡拍照的精彩瞬间。同时，活动联合街区内知名的餐饮品牌推出诚意满满的"喜力联名套餐"，邀请达人尝鲜。自然客流和达人效应推动喜力和餐饮商家在线上实现二次曝光和分享裂变，带动街区餐饮门店销量增长。

美团、大众点评依托自身流量，为"喜遇2024"掀起全民狂欢，打通线上和线下的流量通路。线上，消费者扫码进入美团乐活街区会场，在美团街区直播间解锁更多玩法，参与#喜力新年有星喜等话题讨论。线下，消费者在快闪店打卡、品尝美食套餐的同时，还可以参与活动获取美团x喜力精美的周边礼品，促使消费者二次分享，吸引更多用户参与。



无锡活动现场

多方势能合力，释放消费潜力

除了多样的活动形式和给到消费者实打实的优惠外，"喜遇2024"更具特色的是通过快闪活动，让线上势能溢出至线下，带动了当地街区和品牌曝光的指数级增长。街区自然线下客流和美团乐活街区精准线上客流形成了消费"热力场"。"喜遇2024"不但带动了品牌声量，还有效吸引了观看线上直播和街区附近有明确消费需求的用户，推动喜力和街区商家的销售共赢。



武汉达人探店图

截止目前，"喜遇2024"联动美团乐活街区及周边超100家商户、覆盖500＋头部餐企，线上累计实现亿级曝光，亮眼的数字是街区、商户、喜力，以及美团x大众点评多方合力的必然结果。



无锡活动现场

当标准商业体的空间结构、业态组合和运营模式逐渐呈现出疲态，非标准化的商业空间——街区正在引领新的个性化消费需求，为城市商业发展和经济建设探索更多可能性。美团乐活街区联合当地政府、街区、商户打造三位一体的促消费抓手，通过"造声量、提流量、促销量、扩留量"四个方面发力，创新消费新场域。在此基础上，美团乐活街区X品牌的多赢共生水到渠成。

集文化场所、餐饮住宿、休闲娱乐等服务于一体的休闲街区，是城市重要的商业活动空间、丰富优质的产品供给是满足大众消费多层次需求的重要抓手，也是实现业务增长目标的新领域。美团乐活街区将与更多品牌携手，为大众提供更加"好吃、好玩、好逛"的美好生活 。

接下来，喜力®啤酒+美团街区的故事还会继续，给更多用户提供更多喝啤酒的"星"体验，在街区融入啤酒、美食、文创市集、沉浸剧等多个喜闻乐见的互动环节和新奇体验，为市民游客带来更多狂欢盛宴。美团乐活街区也将与更多品牌携手，为大众提供更加"好吃、好玩、好逛"的美好生活。

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