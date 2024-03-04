火热报名中 大咖领衔，开拓蓝海 三月与您相约魅力海门

北京2024年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年3月30-31日第十届百奥赛图模式动物与医药产业大会将在江苏省南通市海门区召开。本次大会由百奥赛图和东布洲科学城共同主办。

会议信息

会议主题：医药创新 未来已来

会议时间：2024年3月30-31日

会议地点：海门区人民政府会议中心（江苏省南通市海门区北京中路600号）

会议费用：会议免费，住宿自理

*会议最终解释权归百奥赛图所有

会议将围绕 "XDC想象力不断"、"免疫系统的正反面-攻破肿瘤与自免"、"老龄化蓝海市场-神经与衰老"和"慢性疾病药物开发的机遇和挑战" 四个方向共话医药创新！

本次大会将邀请来自学术界和企业界的专家学者齐聚海门，大会主办方将继续保持"会场无领导、无大拿、无特殊身份、不设名牌桌牌、自由选座、人人平等"的交流氛围，旨在为参会代表建立一个自由、高效的分享交流平台，进行深入、广泛的学术探讨。

山重水复疑无路，柳暗花明又一"春"。在此，百奥赛图诚挚邀请您的参与，期待与您相聚魅力海门！

会议日程

报告嘉宾

精彩活动

东布洲科学城交流活动（审核制）

东布洲之约——长江之滨医药人沙龙

流金十载，一路同行。在崭新的第十个年头，第二期"东布洲之约一长江之滨医药人沙龙"也如约而至，临江新区党工委、管委会敬候各位贵客、挚友莅临，感受长江之滨的美丽风光，共话生物医药产业创新，发掘合作共赢新机遇。东布洲，这个充满创新与活力的科学小城，等待您的到来！

十周年特色活动

共赴海门会议十年之约

阳春三月，邀请您相聚海门，共赴十年之约，记录下这一珍贵的时刻！

参与方式一：海门会议十周年打卡点合影留念，朋友圈发送打卡照+文案+定位，集赞18个

参与方式二：逛展赢好礼，集齐会刊所有展商印章

两种方式均可凭会刊在百奥赛图特展区兑换"幸运红包墙"抽奖机会一次。现场为大家准备了各种特色奖品，复古的、有趣的、惊喜的，应有尽有，数量有限，先到先得，欢迎大家积极参与！

活动详情见现场海报，最终解释权归百奥赛图所有

晚间沙龙专场（敬请期待更多精彩）

嘉宾介绍

陈家明 博士

浙江大学良渚实验室 教授

报告题目：RIPK3: Integrating cell death and inflammatory signals

陈家明（Francis Ka-Ming Chan ），博士生导师，浙江大学特聘教授，教育部长江讲席教授，良渚实验室教授。在美国加州大学伯克利分校获得分子和细胞生物学博士学位，随后在美国国立卫生研究院从事博士后研究。历任马萨诸塞大学医学院与杜克大学医学院教授，和杜克大学免疫系副主任。现任浙江大学基础医学院良渚实验室教授。2023年度杭州市西湖明珠工程顶尖人才。研究领域：细胞死亡在免疫信号传导、炎症、癌症及宿主-病原相互调控中的作用。开创程序性坏死领域研究，美国癌症研究所青年PI奖获得者，2022 Gordon Research Conference Cell Death 主席，国际期刊 Cell Death &Differentiation编委，发表高水平论文80余篇，H index= 54，累计引用两万五千多次，包括多篇 Cell 、Nature 、Science 正刊及子刊。在研科研项目包含浙江省科技厅中央引导地方300万以及国自然外国专家项目160万等。

陈椰林 博士

中国科学院生物与化学交叉研究中心，上海有机化学研究所 研究员

报告题目：家族遗传性和散发性阿尔茨海默病可归因于同一生化反应的异常

陈椰林博士，中国科学院生物与化学交叉研究中心，上海有机化学研究所，研究员、课题组长。本科毕业于北京大学生物化学与分子生物学专业，于范德比尔特大学获得神经生物学博士学位，后在麻省理工学院和基因泰克生物技术公司完成博士后训练。2015年加入中国科学院生物与化学交叉研究中心，建立突触与脑疾病课题组并担任组长。同时拥有学术界和工业界，以及脑疾病基础研究和20年神经系统药物开发的交叉背景。目前聚焦两个研究方向：1.谷氨酸受体调控精神类疾病的机制。2.阿尔兹海默症的致病机制。主要贡献：1.发现一个快速抗抑郁药物的作用新机制。2.提出阿尔兹海默症主要风险基因ApoE4的致病新机制，以及相应的治疗新方法。

韩照中 博士

领诺（上海）医药科技有限公司 创始人、董事长、CEO

报告题目：补体靶向的药物研发

韩照中博士，领诺（上海）医药科技有限公司创始人、董事长、CEO。1991年毕业于武汉大学病毒学与分子生物学系，1997获军事医学科学院医学遗传学博士学位。2002年完成美国国家卫生研究院肿瘤研究所（NIH， NCI）新药研发博士后训练后，任职于能源部国家实验室生物部，从事抗体发现与工程改造研究。2004年任Vanderbilt University医学院肿瘤生物学助理教授，在联邦基金的支持下进行脑胶质瘤的基础与转化医学研究。2013年加入Alexion Pharmaceuticals公司，参与或主导补体靶向、针对严重罕见病的孤儿药研发。2017年底回国负责睿智化学（ChemPartner）抗体发现与工程改造平台，服务于国内外医药公司、生物技术企业和科研单位。2019年8月于上海自由贸易区张江药谷注册成立领诺（上海）医药科技有限公司，开展基于补体靶向、穿越血脑屏障的大分子药物递送技术、罕见病孤儿药的创新药物研发。

郝瑞栋 博士

易慕峰生物科技有限公司 合伙人、研发中心负责人

郝瑞栋博士作为易慕峰合伙人&研发中心负责人，负责药物早期发现、非临床以及转化医学工作。

郝瑞栋博士具有10年+细胞治疗产品开发经验，曾在南京传奇等知名细胞治疗研发企业主导多个血液瘤及实体瘤CAR-T项目的临床前研究工作，其中LB2102 DLL3 CAR-T疗法项目被以高达11亿美金许可给诺华公司。

郝瑞栋博士在Hepatology、JVI等杂志发表SCI论文十余篇；申请中国和国际发明专利十余项。郝瑞栋博士持有武汉大学微生物学博士学位。

侯冰 博士

德琪医药科技 新药研发及转化医学负责人

报告题目：靶向"Don’t eat me"通路的新药开发

侯冰，德琪医药新药研发及转化医学负责人，英国利兹大学生物医学博士。总负责德琪医药大分子及小分子药物的发现、临床前研发及转化医学。发表高水平研究论文多篇，包括作为第一作者Nature主刊及Science子刊发表的研究论文。共申请三十余项新药发明专利，多项已授权或公开。作为发明人或主要负责人，已推进多款ADC, 肿瘤免疫单、双抗，及小分子药物进入临床阶段，其中包括多个First-in-class靶点。 带领团队研发了全球首个进入临床阶段的CD24单克隆抗体，目前该项目正在美国MD安德森癌症中心等实验中心进行临床试验。

贾怡昌 博士

神济昌华 创始人

报告题目：From a rational disease model to ALS therapy

贾怡昌博士，清华大学医学院长聘教授，北大-清华生命科学联合中心，清华-IDG麦戈文脑科学联合研究院，清华大学脑与智能实验室研究员。主要从事神经元存活和神经退行性疾病发病机制的研究。2006年在中科院神经科学研究所获得博士学位，师从王以政院士。2007年，加入美国小鼠遗传圣地杰克逊研究所Dr. Susan Ackerman（美国科学院院士）实验室，利用小鼠遗传学研究神经退行性疾病的发病机制。2012年获得了美国健康研究院颁发的独立科学研究人奖（K99/R00, pathway to independent award），2013年入选中国国家人才计划。贾怡昌教授的实验室重点关注：（1）RNA代谢异常和内质网稳态失调引起的神经退行性和神经发育障碍的疾病机制（Brain, 2020; Protein & Cell, 2023; Cell Research, 2023;）；（2）哺乳动物语音的分子机制及其在神经发育疾病中的作用（Molecular Psychiatry, 2023）；（3）建立新的神经系统疾病的细胞和动物模型（Brain, 2020; Nat. Commun., 2023）。

李治中 博士

拾玉儿童公益基金会 癌症生物学家、科普作家

报告题目：儿童肿瘤和药物开发

清华大学本科，杜克大学癌症生物学博士，发表研究论文20余篇，包括一作Cancer Cell封面，引用超过7000次。

运营自媒体"菠萝因子"，总订阅者超百万。出版5本癌症科普畅销书：《癌症•真相：医生也在读》《癌症•新知：科学终结恐慌》《癌症.防御》，《深呼吸：菠萝解密肺癌》《她说：菠萝解密乳腺癌》，荣获多项中国顶尖出版大奖，包括 文津图书奖，中国科普作家协会优秀科普作品金奖，科技部优秀科普作品金奖等。

参与中央电视台，凤凰电视台，北京电视台、脱口秀大会等节目录制。《一席》演讲"癌症的真相"，视频点击量超过1亿。

2015年发起向日葵儿童公益项目，2018年回国担任拾玉儿童公益基金会秘书长，聚焦三个板块服务，分别为儿童癌症科普教育，儿童安宁舒缓，以及儿童肿瘤转化科研。

刘志刚 博士

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 首席科学官

报告题目：基于TCRm的药物研究进展

刘志刚，中国国籍。武汉大学遗传学学士，军事医学科学院遗传学硕士和博士。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事、首席科学官。自1996年一直从事新型抗体药物的研发工作，曾先后在军事医学科学院生物工程研究所、英国Haptogen公司、美国MD Anderson cancer center和百泰生物药业有限公司等研究机构和企业工作，专注于新型抗体药物的发现、验证及相关技术平台的建设和优化。

罗敏 博士

复旦大学生物医学研究院 研究员

复旦大学研究员，长期致力于肿瘤免疫治疗研究，在新靶点发现和药物开发方面进行了多项前沿性探索，并推动其向临床进行转化。通过体内CRISPR筛选发现多型核髓源抑制型细胞（PMN-MDSCs）的功能受体CD300ld，在肿瘤免疫调控中发挥关键作用；建立和利用人全基因组水平受体筛选平台，鉴定出新冠病毒与宿主细胞互作的受体谱系，为新的膜蛋白靶点及功能性配体的筛选提供了重要技术平台。以通讯作者身份在Nature、Cell Res、JITC等期刊发表论文，获得基金委面上和专项资助，后续将针对肿瘤微环境的形成机制与靶向调控进行深入研究，逐步建立肿瘤内多种细胞的分泌组蛋白互作网络，并针对功能靶点开发抗体、小分子和疫苗等免疫治疗策略。

沈月雷 博士

百奥赛图 董事长兼CEO

报告题目：RenNano和RenTCR: 不断创新的生物药开发

沈月雷博士是百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司的董事长兼CEO。2003年获University of Massachusetts School of Medicine 免疫学博士。具有近30年的免疫学、基因编辑、模式动物疾病模型开发以及抗体药物研发经验。2009年在北京成立百奥赛图（Biocytogen）。过去十多年间，带领百奥赛图发展成为拥有涵盖靶点验证、全人抗体药物规模化开发、不同种属动物体内药理药效评价、国内外IND申报及全球临床试验的完整抗体药物研发体系的国际性生物技术公司，企业致力于"成为全球新药发源地"。

汤纳平 博士

上海益诺思生物技术股份有限公司 毒理事业部高级副总经理、上海GLP机构负责人

DCST，研究员，硕士生导师

16+年毒理学研究经验

中国药理学会安全药理专业委员会常务委

上海市毒理学会理事

获教育部自然科学奖二等奖、上海市科学技术奖二等奖，第一作者或通讯作者发表SCI论文18篇

伍维思 博士

无锡诺宇医药科技有限公司 首席技术官

报告题目：Development of Theranostics for Metastatic Clear Cell Renal Cell Carcinoma

上海复旦大学化学学士，美国纽约石溪州立大学化学博士。现任无锡诺宇医药科技有限公司首席技术官，曾被苏州大学医学部放射医学与防护学院聘为兼职教授。历任美国默克制药公司首席科学家、美国 USPTO 注册专利代理（任职于美国新泽西Gearhart Law律师事务所）、中国凯瑞康宁生物工程（武汉）公司副总裁、米度（南京）生物技术有限公司首席技术官等职。

徐伟 博士

剂泰医药 CSO

报告题目：下一代mRNA编码蛋白免疫治疗和药物递送

徐伟，荷兰莱顿大学医学院医学（免疫学）博士， 美国贝勒免疫学研究所博士后。10多年的药物研发管理经验，曾主导开发多个创新药物进入临床。现任剂泰医药CSO。之前曾分别担任瑞士Numab Therapeutics CSO, 信达生物副总裁，罗氏制药（瑞士）肿瘤免疫治疗主任科学家。

殷文劼 博士

亘喜生物 药理毒理部高级总监

报告题目：装甲型CAR-T治疗实体瘤的临床前研究

殷文劼博士于2019年12月加入亘喜生物，开始负责公司的早期研发与临床前研究中的体内动物模型功能板块，其中主要包括针对基于FasTCAR、TruUCAR、SMART CART等亘喜生物独有的技术平台的临床候选产品的药效和安全性测试。在亘喜生物的4年多时间里，殷博士及其团队协助公司获得了4项中国与2项美国的IND批件。在加入亘喜生物之前，殷博士曾担任上海润诺生物科技有限公司（现保诺-桑迪亚）生物药团队体内药理组负责人，并负责F1 Oncology（现埃秀马生物）的针对实体瘤的创新CAR-T疗法的体内评估。在加入工业界之前，殷博士曾经在贝勒免疫学研究所从事树突状细胞（DC）疫苗和移植物抗宿主病（GvHD）的研究。殷博士拥有贝勒大学免疫学博士学位和分子遗传学硕士学位，以及复旦大学生物科学学士学位。

占一帆 博士

上海华奥泰生物药业 首席科学家、新药研发副总经理

报告题目：生物制剂联合治疗自身免疫/炎症性疾病：临床前评估药物疗效和毒理面临的的挑战

澳大利亚墨尔本大学免疫学博士，之后在澳大利亚沃尔特和伊丽莎霍尔医学研究所就职。长期从事细胞免疫领域的研究。在免疫细胞活化/分化/生存，细胞相互作用，细胞因子和抗体的产生等领域成果丰富，在国际顶级期刊发表100余篇的学术论文。其研究注重免疫细胞和细胞因子在自身免疫病，肿瘤及感染疾病发病和治疗中的参与。负责华奥泰生物大分子新药新靶点选择，偶联药物平台和免疫细胞功能平台建设。

赵孝斌 博士

浙江海昶生物医药技术有限公司 总裁、创始人

报告题目：基于QTsome的核酸药物递送系统研发及临床转化

赵孝斌博士曾就职于FDA、Abbott、上海医药工业研究院、James Cancer Hospital等机构，已在药物制剂和药事法规领域积累了20多年的科研生涯。其研究领域包括靶向给药系统、siRNA治疗、脂质体、纳米制剂等领域。2010年受聘为美国食品药品监督管理局（FDA）药审中心（CDER）资深审评员，主管复杂制剂审批，重点审查多肽、脂质体等药物的CMC一致性评价及其cGMP质量系统，并参与了FDA的纳米药物法规指南协调工作组，制订了多项脂质体相关药物的申报指南。2022年11月起担任ICH Q1专家工作组组长。赵孝斌博士拥有FDA Level III （最高级别）药物现场核查员资格证书，并在2013年获得FDA CDER 特别成就奖，FDA风险评估试验项目组奖。2014年赵博士创建海昶生物和白橡树医药，专业开发RNA药物及脂质体等创新505b(2)制剂及国际法规注册。

赵永新 博士

杭州多禧生物科技有限公司 董事长兼首席执行官

赵永新是杭州多禧生物科技有限公司董事长/总经理。其博士毕业于美国伊利诺依大学，博士后完成于康奈尔大学医学研究生院和纪念斯隆凯琳癌症中心。他曾在美国Monsanto、Pharmacia和ImmunoGen公司从事药物研发工作十多年，作为核心成员或项目负责人参与了上市药物以及多个在临床试验中ADC药物的设计、研发和工艺优化工作。赵博士于2013年同原单位几位上下游合作的资深科学家全职回国创办杭州多禧生物。多禧研发的30多款新一代高效低毒ADC药物已经有6款在临床试验阶段。目前多禧依托其ADC平台技术在同国内外多家知名企业开展ADC药物研发合作。

会务信息

● 点击链接：https://www.bagevent.com/event/sales/zm2iyi7pumijwxa5bj6brpspkbb7f5l9报名参会

● 酒店预订

酒店名称：海门东恒盛国际大酒店

酒店地址：中国•江苏•南通•海门区•北京中路777号

本次会议协议酒店为海门东恒盛国际大酒店，位于海门区人民政府会展中心对面，可步行前往会展中心。通过会务组预定酒店，标间/大床房协议价格均为360元/间/晚。需要预订酒店的老师务必在3月22日前提交预订信息（联系邮箱：[email protected]）。

酒店付款预留，会务组将于您提交酒店预定信息的三个工作日内以邮件形式与您联系，确认预订信息及付款事宜（联系邮箱：[email protected]）。如未收到邮件，请联系BIO小助手（微信号：18001123597）。

特别注意：

1、酒店预留以付款成功为准，付款截止时间为3月24日，如需发票请入住时于酒店前台开具。

2、协议房间数量有限，请您尽早确认，如已满员，请自行预定其他酒店。

3、预订成功后，如有入住人员更换，请务必及时联系会务组修改入住信息，如因个人原因不能入住，费用一律不退，谢谢理解与配合！

● 班车预定

接送班车免费，具体接站地点会前另行通知。自驾人员可在酒店停车场和政府会展中心停车场免费停车。会议当天将有专车接送参会人员统一从酒店前往会场。

注：如您需要预定酒店&班车，请您在确定行程后填写预定信息并提交，截止时间3月22日。

● 联系方式

注册联系人：李宇蒙 18131376747

参展联系人：李媛媛 18834912807

联 系 电 话：010-56967680

联 系 邮 箱：[email protected]

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