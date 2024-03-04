BSI为绎立锐光颁发IATF 16949:2016汽车质量管理体系认证证书

深圳2024年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，深圳市绎立锐光科技开发有限公司宝安分公司（以下简称"绎立锐光"）顺利通过国际领先标准、测试及认证机构BSI的严格审核，获得IATF 16949:2016汽车质量管理体系认证证书。

IATF 16949:2016汽车质量管理体系是国际汽车工作组（International Automotive Task Force, 缩写IATF）于2016年发布的全新汽车行业质量管理体系标准，替代原有的ISO/TS 16949标准。新标准致力于持续改进，强调缺陷预防，涵盖汽车行业的特定要求和辅助工具，并在整个供应链中减少变差和浪费，是整车厂和供应商需要严格遵照的强制要求。

绎立锐光一直致力于研发和生产高端半导体照明光源，坚持以客户为中心，致力于提供高品质的产品和服务，实现长期可持续发展。本次成功通过IATF 16949管理体系认证，标志着绎立锐光在半导体光源的设计和制造满足汽车行业质量管理认证标准的要求，成功进入汽车产品制造行业的供应链环节，为绎立锐光在全球汽车领域市场的拓展提供了坚强后盾。绎立锐光将以此为契机，不断深化标准的贯彻落实，高标准严要求，切实的提升质量管理水平，始终如一地为客户提供好产品和好服务，持续增强客户满意度。

BSI南区客户解决方案总监马涓表示：首先祝深圳绎立锐光公司顺利取得IATF 16949认证证书，感谢各部门领导的高度重视，也由衷感谢各部门对审核组工作的积极配合。BSI始终关注并致力于推广汽车行业标准在全球商业环境中的成长，IATF 16949能够帮助组织提升其质量管理体系（QMS），以应对汽车行业由于复杂的供应链以及充满竞争的全球市场所面临的挑战。未来，我们将发挥自身所长，助力深圳绎立锐光公司优化企业质量管理体系，推动行业技术创新、实现高质量发展，满足行业标准。

在规范汽车行业各组织质量管理体系和网络安全合规过程中，标准发挥着至关重要的作用。IATF 16949、ISO/SAE 21434等标准将帮助汽车企业应对行业在转型发展中遇到的挑战，满足新的质量管理、网络安全合规需求，提高其自身的质量水平和竞争力。

BSI拥有一支由经验丰富、行业领先的标准专家组成的强大团队，可为组织提供前沿和领先的见解，帮助确保组织满足所需的车辆质量管理和网联车辆安全要求，应对汽车行业由于复杂的供应链以及充满竞争的全球市场所面临的挑战，以及确保物联网基础设施和互联资产安全并具有信息韧性。

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