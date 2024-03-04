京东•上海国际路亚展 以爱之名，热辣滚烫

因势而动，破界争先，上海国际路亚展吹响路亚集结号

上海2024年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024.3.26这个日子，一起来由上海博华国际展览有限公司主办的京东•2024上海国际路亚展， 感受路亚这一年的热辣滚烫吧。

春，寓意新生；

春，蕴含希望；

春，预示百花齐放；

2024年的春天，对于路亚人来说，势必热辣滚烫。

因为这是后疫情时代全球恢复通航的第一年，也是海外市场复苏的一个新起点，多个海外路亚品牌涌进中国, 而海外买家也迫切的寻找更优质的合作伙伴；

因为124个国内外路亚品牌将汇聚上海，展出面积达12000平米，他们都倡导文化先行；

因为800多个路亚新品即将在上海发布，辐射全国，玩家们可以抢先体验；

因为中外路亚圈的各路大咖都将在上海分享干货；

因为每小时就有一台顶级路亚竿轮送出；

因为每一笔贸易订单都将享受额外的现场优惠；

因为每一家路亚品牌都精心备好了各色让人垂涎的"年夜饭" ，要在这场"行业春晚"上秀一下肌肉。

因为所有参展品牌将累计送出上百万的羊毛让路亚玩家又薅又吸；

因为老友们，都在等一个出发的理由；

因为新入圈的小白们，需要一个融入大家庭的平台；

因为这个市场需要这么多的因为……

这么多的因为， 你会不会因此而心动？

COME ON，这场春晚，等你共创！

2024 年的上海国际路亚展由京东全程冠名，京东团队将在展会现场为路亚人提供多样化的暖心服务，为逛展的钓友们准备了展会专属惊喜券，折上再折。线下逛展，同款超值线上下单；同时，京东采销将来到现场，为展会进行现场直播，带领线上网友们云逛展会，探访各参展品牌的产品故事，解密大牌新品和超值性价比好好物。展会期间，更有大量惊喜奖品现场赠送，直播间每半小时也将抽出大奖赠送粉丝，用不同的"惊喜"把气氛烧旺，让线上线下路亚发烧友们共同感受到这盛大的狂欢日气氛，让路亚人有更多"多•快•好•省" 的选择。

而今年"钓研社"也将继续承担京东•上海国际路亚展的协办单位这一职责，并斥巨资打造了"钓研社•梦想加油站"为路亚人提供"超巨"福利，注意了是超巨哦。除了每天几百份路亚伴手礼以外，还将延续送出"100个梦想清单"活动， 更是每小时都将送出一台高净值的竿轮装备，光STELLA就一堆在候场。更有免费的渔轮改装、保养、好线上轮的福利送出。当然啦，梦想加油站里还设有休息区， 饿了累了困了随时可以到梦想加油站去"充电"，茶水饮料小食土特产管饱。这一年，钓研社送出的简直就是金灿灿的诚意。

同样，小红书还将继续担任京东•上海国际路亚展的独家内容合作平台，为路亚人做"春晚"记者，把好产品、好内容传播出去， 为更多的路亚人"种草"，让更多的人知道路亚、了解路亚、喜欢路亚。当然，小红书还将继续在路亚可持续发展上下功夫， 倡导正能量，倡导更加健康的户外生活。小红书那么多的帅气，美丽的小哥哥小姐姐来到你的面前，你会不会激动？

路亚展自2018年首次成展，仅仅只有30多个路亚品牌参与，3000平米的展出面积， 但因为主办方非常的用心，展出模式以体验、互动为主，效果较好。2019年开始便有100多个路亚品牌参与，观众达25000人次，一下子让路亚生态圈更丰满了。2019年路亚展的口号是：为路亚埋下希望的种子。这一颗种子代表着希望，代表着希望永远都在下一竿永不放弃的精神，代表着阳光，健康与大自然充分互动的向往，代表着作钓放流，爱护环境和可持续发展的梦想和情怀。2021年，时隔两年疫情后，我们路亚展的主题是让希望的种子生根发芽。这二年，我们遇见到了路亚人在自媒体平台的绽放，路亚运动的话题量从200亿次到了如今的1800亿次，这证明更多的人丢下手机，放弃游戏，离开酒吧和麻将桌投身到了大自然中去。路亚是一种积极的生活方式，一种文化，若它能够生根发芽，引导更多人走在阳光下，我们的社会和环境将越来越好。因此，上海国际路亚展将视推动路亚运动为己任，不断的努力和奋斗，打造更加出色的展示交流平台。基于情怀、基于感谢、基于可持续发展的理念，2024年路亚展的主题设定为"以爱之名"！因为只有心中有爱， 有情怀，这个运动才能蓬勃的发展下去。

在中国，路亚这项运动发展的时间还很短，还有很多的不足。路亚展主办方希望通过一次又一次的聚会，将路亚从一种钓法引导成一项运动，一种时尚文化，一种社交方式，一种生活方式。但仅凭展览的力量是不够的，因此我们希望携手更多的品牌和行业精英共同去促进行业的可持续发展。更多的去传播它的精神，更多的传播路亚与大自然的关联。这个使命是任重道远的，也是全路亚人需要参与其中的。2024年的路亚展，从文化到活动、从产品到体验都会围绕可持续发展和生活方式展开。努力的将渔获思维扼制并积极转变成精神满足、提升路亚运动的社交属性。

有人说，长江都禁钓了，越来越多的湖泊也限制路亚了。我们都没得玩了，这怎么发展。其实，长江禁钓、湖库禁钓是对整个即将崩溃生态资源的彻底修复，是对于曾经恶意捕捞，恶意损害环境的一种紧急刹车，是为了子孙后代造福，也同样的是去与那些曾经的即得利益者一种惩罚和清算。在这十年里，我们可以修复生态，我们可以出台更多人性化的法规规范发展，我们可以更多的传播环保理念。当然，路亚运动绝不会因此走下坡路，有数据表明禁钓后，我国的管理钓场和城市小微型钓场数量翻了几倍，海钓人群翻了十几倍。从产品来看，仅倒钓钩销量同比增长284倍，适用于桥洞的短杆和管理钓场的钓竿以及旅行竿都在加倍增长，这数据是非常惊人的。可以看出，行业生态圈是随着市场需求不断变化的，因为没有人可以阻止路亚人出行的欲望。所以， 24年的路亚展， 参展企业所推出的产品都是因地制宜，因势而为的。在不同的细分领域，百花齐放。从新品的数量和类别来看，是非常值得玩家和经销商期待的。

很多人都在说23年，市场卷的太厉害，就像寒冬腊月，步履艰辛。其实，这就是市场的一种规律，于大环境而言，并非坏事，寒冬意味着洗牌，洗牌就是给行业治病。23年，路亚品牌如雨后春笋一样的迸发，各色的廉价产品层出不穷。但又如同鲜花一般凋零枯萎。因为他们太急了， 不管品控、没有文化输出、 狂打价格战，想快速的割一波韭菜，最后被薄利低消的恶果打败。殊不知，消费者的眼睛是雪亮的， 他们的理智，仅仅会在一次上当后被唤醒。没有复购哪里来的生意？如今的路亚市场，日新月异。这是一个因循守旧者黯然退幕的舞台，同时又是一个创新思变者粉墨登场的舞台。路亚展倡导"以爱之名"的主题， 其实就是期待路亚品牌能够"文化先行，产品过硬"，把热爱和情怀放进心里，把竞争力都放在产品、内容、模式上。因此2024年，京东•上海国际路亚展所有受邀的参展企业都是拥有良好的品牌积累或者是产品有竞争力的创新企业。从这个角度而言，也是看点十足。

线下展会是人与人面对面沟通，促成合作最好的方式，无论是供应链的整合，还是自媒体的传播，亦或是出口贸易的拓展和区域性的市场合作、跨界营销 ，展会都是效率最高的商贸平台。展览会不再是单一传统的交易平台，更是资源整合、人才互通、话题共享、行业共助的价值平台。上千位的行业意见领袖共聚，独具一格的现场活动、上下游产业的联动、人才交流协同创新、到处都有羊毛可以薅，才是现如今展会的正确打开方式。

京东•上海国际路亚展，准备好了。

就等你了。

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