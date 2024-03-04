平安养老险浙江分公司开展党建共建观影活动

礼赞峥嵘岁月 汲取奋进力量

杭州2024年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为持续巩固党建教育成果，赓续红色基因，凝聚奋进力量，以更加坚定的信念、务实的作风，全身心投入到工作中，近日，平安养老保险股份有限公司（以下简称"平安养老险"）浙江分公司党委联合东部软件园园区党委开展红色观影主题党日活动，组织党员观看革命专题电影，重温革命先辈们英勇抗争事迹。

先辈们英勇抗争的精神是新中国全体党员弥足珍贵的精神财富，电影讲述了建国初期，新中国面临着"内忧外患"局面，中国人民在党的带领下，克服重重困难，英勇奋战，不畏牺牲，以非凡决策和胆魄，捍卫了仅有一岁的新中国地位，展现了中华优秀儿女爱好和平、保家卫国的精神以及团结奋斗、友爱奉献的崇高价值观。

观影过程中，党员们深受鼓舞，革命先辈们面对敌我悬殊的实力、恶劣的自然环境和物资匮乏的现实困难，坚持不懈浴血奋战，展现了革命先辈们舍我其谁的大无畏精神。当新中国代表团首次亮相联合国安理会，铿锵有力地发出"时代不同，情况变了，中国人民已经站起来了"的宣言中，观影现场更是爆发了经久不息的掌声。

此次观影主题党日活动，不仅是一次生动深刻的党史学习，也是一次强根铸魂的思想洗礼。观影结束后，平安养老险浙江分公司的党员同志们纷纷表示：要深入学习革命先辈坚定的理想信念，恪守职责，勇于担当作为，在今后工作中凝心聚力，为金融行业高质量发展积极贡献自己的力量。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com