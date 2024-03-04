中国人大取消总理记者会 分析：矮化国务院 改革开放告终

中国全国人大发言人娄勤俭3月4日宣布，今年人大于3月11日闭幕后，将取消总理中外记者会，未来几年也不再举行，因为李强的工作报告及会期内各部委发布会已能提供外界足够的信息。对此，分析人士认为，这恐代表国务院和总理的位阶已遭矮化，未来李强听命习近平的信号更明显。 自1990年代初期以来，每年全国人大闭幕当天，紧接着在人民大会堂内举行总理记者会，这是中外媒体记者少数能亲自面对中国国务院总理，现场提问与近距离观察中国第二号政治人物的场合。但就像中国国家主席习近平于任内打破的其他许多“惯例”一样，这项例行安排也将在本会期正式走入历史。 3月4日中午，全国人大发言人娄勤俭在人大开会前的记者会上指出，从本届起，会后将不再举行总理记者会，因为包括人大3月5日开幕式的总理工作报告、国家发改委和财政部提交的报告，以及会议期间各部委所召开的记者会，都已经对社会关注问题做了深入的解读和说明。 娄勤俭在会前记者会上说:“今年十四届全国人大二次会议，闭幕后不举行总理记者会，如无特殊情况，本届全国人大后几年亦不再举行总理记者会。” 记者会上秀“金句”中国历任总理的重要舞台 每年的人大开幕式上，中国总理都会照稿宣读过去一年的政府工作报告并展望未来一年的国务院重点工作，但不同于沉闷的工作报告，每年人大闭幕式的总理中外记者会都会受到更多的关注，因为总理接受记者们的现场提问，议题面相五花八门，皆考验总理的临场反应和对政务的熟悉度，因此，不仅是每年全国两会压轴的重头戏，也经常是历任总理展现个人风格或留下金句的场景。 例如，前总理温家宝的招牌特色是，在回答记者问题时，常引述中国的诗词歌赋，比如针对香港议题，他以晚清诗人黄遵宪的诗“寸寸河山寸寸金”来形容香港。2009年，针对台湾开放陆客赴台旅游的议题，温家宝在回答台媒提问时，表达了自己真心想去台湾走走的心情。 而针对中国的脱贫攻坚任务，已故前总理李克强在2020年的记者会上坦率直言，中国“有六亿人，每个月的收入也就(人民币)1000元，在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，他说出中国贫富差距和国民收入的背后真相，尤其受到国际舆论的关注。 本届人大突然决定取消例行的总理记者会，消息一出，就连不少与会的全国政协委员都感到惊讶。 根据新加坡《联合早报》报道，以政协委员身分出席全国政协开幕式的中国驻美大使谢锋3月4日下午被问及此事时，还愣了一下后才反应过来，他说：“我还第一次听到这个(消息)”。 该报还引述港区政协委员黄锦辉的话说，他认为，这消息“奇奇怪怪”的，还喊话人大说:“如果交代一下是比较好”。 取消总理记者会 寇健文:权力向中共中央倾斜 对此最新决策，在台北的政大国际关系研中心主任寇健文认为，取消总理记者会是延续自习近平掌权以来，国务院的权限逐渐向中共中央倾斜的脉络。 寇健文说，相较于过去，“江朱体制”和“胡温体制”下的国家主席和总理的权力相对平等，但习近平早于第一个任期期间，中南海就传出中共中央与国务院之间的南院、北院之争，接着，迈入第二任期的李克强更处处受习近平掣肘，被形容为史上“最弱势总理”。 习近平去年3月开始第三任期后，新修订的《国务院工作规则》进一步强调，国务院要“自觉对标对表，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示”，再次显示上至总理李强、乃至整个国务院都遭到弱化，行政权进一步向中共中央集中。 寇健文告诉美国之音: “以后没有总理记者会，实际上也反映出来，总理(李强)的位阶被降，很明确地，他是在总书记(习近平)下面、然后国务院是在党中央的下面，已经没有中共中央(与)国务院这样的(平行)概念了。” 取消总理记者会 中国学者:改革开放恐告终的转折点