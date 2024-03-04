嬌蘭歷年櫻花香水限量版一次看！2024「珠櫻流蘇蜂印瓶」以櫻花戒指搭配流蘇太迷人

除了每年限量的鈴蘭香水，其實嬌蘭近幾年也會推出櫻花香水CHERRY BLOSSOM限量版，以精細工藝的概念打造而成，看起來精緻又細膩，真的是賞櫻季裡最美的風景！ by Chiao Hung- 2024/03/04 更新 2024：花冠粉櫻淡香水珠櫻流蘇蜂印瓶 2024年限量的Cherry Blossom高訂櫻花香氛特別邀請法國知名珠寶設計師Philippe Ferrandis合作。 嬌蘭2024花冠粉櫻淡香水珠櫻流蘇蜂印瓶主視覺。 他為了香水設計了一只裝飾了兩朵淡粉搪瓷櫻花的戒指，鍍上24K純金，並鑲有晶亮的水晶。最棒的是，放置在瓶蓋的這枚戒指還可以拿下來，作為珠寶佩戴，完美擁抱香水與珠寶。 嬌蘭花冠粉櫻淡香水珠櫻流蘇蜂印瓶工藝情境圖。 製作過程中，從焊接其中一朵花心的雌蕊到為每個花瓣賦予粉紅色瓷釉都需要高超技術與無比的靈巧度接下來，還需要以火焰精準地雕塑出一朵朵金屬花托。完工後先手工拋光，再飾以貴重的24K純金、鑲上白色和玫瑰色水晶。最後，每件作品都塗上最美麗的瓷釉。 嬌蘭花冠粉櫻淡香水珠櫻流蘇蜂印瓶工藝情境圖。 隨後，這枚戒指交由嬌蘭工作室著名的Dames de Table，由女工藝師固定在蜂印瓶上。這次也同樣為這個版本製作了傳統的barbichage流蘇，是嬌蘭瓶飾的註冊商標。 嬌蘭花冠粉櫻淡香水珠櫻流蘇蜂印瓶125ml+30ml，NT39,000