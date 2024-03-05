法國精品甜點「PIERRE HERMÉ」插旗中山區，第2間台灣門市資訊＆開幕進度曝光

法國精品甜點「PIERRE HERMÉ」去年底來台快閃，吸引大批粉絲前往朝朝聖，一度需要在隊伍裡花費2小時才能買到馬卡龍，還沒吃到的甜點控不用擔心，因為PIERRE HERMÉ在插旗新光三越信義新天地A9後，又將入駐台北晶華酒店。 by Rose Tai- 2024/03/05 更新 Photo / PIERRE HERMÉ、RT 先前為了慶祝插旗台灣，PIERRE HERMÉ推出期間限定口味「青檸馬鞭草」與專賣店獨家限量販售的兩款口味「鹹奶油焦糖、橙酒與柑橘」、「紅咖啡與貝里斯巧克力」。伴隨年節將至，PIERRE HERMÉ也提供4、8、12入等三種台灣限定版禮盒選擇，價格分別是4入$600、8入$1180、12入$1750，讓甜點控紛紛衝去排隊。看好台灣市場，PIERRE HERMÉ悄悄入駐台北晶華酒店，預計4月底將開幕，超令人期待！ PIERRE HERMÉ限定口味以及台灣限定禮盒。 PIERRE HERMÉ相繼在台北、台中舉辦快閃店，都引發網友熱烈討論，因此確定將入駐在新光三越信義新天地A9消息傳出後，讓甜點控們都期待萬分，如今台灣首間門市終於裝潢好，1/16開幕後吸引眾人排隊，現在第2間門市也在裝潢中囉。