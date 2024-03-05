消費淡季優惠大放送 日月千禧歡慶11週年 住房4折起、餐飲1+ 1

農曆新年後進入消費淡季，飯店紛推促銷提振買氣、吸引顧客回流。台中日月千禧酒店迎接今（3月5日）天的11週年慶的到來，搶先祭出超高CP值特惠。住房一泊二食4折起，各餐廳則推出1+ 1超值方案，邀請消費者一同慶生、分享喜悅。 台中日月千禧酒店指出，3F饗樂全日餐廳在3月17日前舉辦快閃1+ 1歡樂慶活動，單筆消費折扣後滿3,000元可抽獎一次，滿6,000元可抽獎兩次，以此類推（至多抽五次），有機會抽中饗樂全日餐廳享樂好食兌換券、精選葡萄酒、公主駕到氣泡果醋、手工餅乾、或精美小禮品。 此外，週一至週四午、晚餐時段，四位成人同行持此餐廳效期內有價餐券三張消費，即享第四位成人原價用餐79折，以此類推（每桌訂位人數上限為12位），此專案每個餐期限量30組，限電話訂位，且須於用餐日一天前訂位完成，不可與信用卡優惠或其他飯店優惠併用。 24F極炙牛排館祭出1+ 1大於2雙重優惠，只要午、晚餐時段點用兩套套餐（品味套餐、特殊菜單不適用），3月7日前贈送主廚特選熱前菜「香料火焰骰子牛」或「義式水煮魚」二擇一（每餐期限定11組，每桌贈送一次）；3月17日前可享精選酒款買一送一。 1F旅覓酒吧3月17日前推出快閃好禮雙重送特惠，第一重：凡單筆消費滿388元即可參加摸彩乙次（摸彩及贈獎次數皆可累加），獎項包括售價120元（含）以下蛋糕/麵包一個、伴手禮小點一個、或千禧茶一杯（四款風味擇一）等，第二重：前10名符合摸彩資格者，再贈送紙箱王療癒小物一份。 住房一泊二食專案，結合體貼入心的住宿服務及極炙牛排館極致美食。凡於3月12日前的週一～週四入住，日月客房每房每晚NTD 6,999 含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐1客、極炙牛排館餐食抵用金NTD 3,500；NTD 9,999 含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客、極炙牛排館餐食抵用金NTD 7,000，約為原價4折起，且3月5日週年慶當天入住加碼贈送每人精選飲品一杯，此專案不可與信用卡優惠或其他飯店優惠併用。 台中日月千禧酒店的極炙牛排館曾獲「米其林餐盤」及「美旗林餐廳指南-金餐獎」推薦，位處酒店最高樓層24樓，可眺望台中七期城市美景，主要提供美國頂級牛排，澳、日和牛以及波士頓活龍蝦、法國頂級吉拉朵生蠔等極品海鮮，相當值得一嚐。 24F極炙牛排館主廚特選熱前菜義式水煮魚。 圖：日月千禧/提供