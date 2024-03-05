美台召开第4次高层对话 持续深化教育合作

美国与台湾于周一(3月4日)召开“美台教育倡议”第四次高层对话。台湾外交部周二(3月5日)表示，双方盘点推展华语文及英语教学等双向交流计画的执行成果，并就未来合作项目充分讨论，对话成果丰硕。 “美台教育倡议”启动以来，已举办3次高层对话及13次工作小组会议，这次高层对话则是首次移师美国华府举办。 美方由美国国务院东亚及太平洋事务助理国务卿康达(Daniel J. Kritenbrink)到场主谈，台湾国家安全会议副秘书长徐斯俭则以线上方式主谈，台湾教育部政务次长刘孟奇率领外交与教育相关官员参与实体会议。 美方代表团成员包括国务院东亚及太平洋事务局副助卿康曼(Camille P. Dawson)、代理副助卿玛丽安·克雷文(Marianne Craven)、教育部(DoE)幕僚长白瑞特(Lexi Barrett)、美国在台协会(AIT)主席劳拉·罗森伯格（Laura Rosenberger）、AIT执行理事蓝莺(Ingrid Larson)、国防部国防语言与国家安全教育办公室专案主任山姆·艾森(Sam Eisen)博士等。 台湾代表团由刘孟奇率部会官员参与，台湾驻美代表俞大㵢及侨务委员会委员长徐佳青亦出席会议。 美国在台协会(AIT)周二(3月5日)在一份新闻稿中说，双方借此次对话重申了深化国际教育合作的承诺，并特别着重于英语和华语语言教育领域。 台湾外交部表示：“今年适逢《台湾关系法》(Taiwan Relations Act)立法45周年，本次高层对话再次展现台美关系坚若磐石及双方对深化教育合作的坚定承诺。” 台湾外交部强调，将与美方携手，透过教育合作持续深化伙伴关系，维护自由民主多元教育环境与共享价值。 美国与台湾于2020年12月启动“教育倡议”。三年多来，双方扩大华语文教学校际合作，增加美国国务院相关计画受奖名额，设立台湾华语教学中心鼓励更多美国青年学子赴台学习华语，并选送台湾教师赴美任教等。