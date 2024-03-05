新加坡率先2026年起開徵航空碳稅 在永續發展道路上搶先插旗

在全球高呼「永續」的大旗下，各行各業都開始響應或規劃「脫碳」的期程，力求在這股全球趨勢下仍保有一席之地，其中被歸類為「碳排大戶」的航空產業更是積極， 連帶使得機場、飛機製造商等相關共應鏈，亦紛紛投入這股浪潮之中。 在追求永續發展的目標中，約佔世界排放量2%的航空業，被認為是最難脫碳的產業之一。然頂著「不加入，未來便不能飛」的壓力，航空公司、跨國企業早已在數年前便加入這場名為「永續」的發展布局之中，而對於相關產業而言，永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，SAF）便是現今技術發展下已知的最佳解答，不僅航空公司積極試飛，近日扮演飛機避風港的國際機場也宣布正式加入這場永續戰。 2月中旬舉辦的新加坡航空展（Singapore Airshow），於揭幕前夕（2／19）所推出的「樟宜航空峰會（Changi Aviation Summit）」中，新加坡交通部長徐芳達（Chee Hong Tat）提到，在「新加坡永續航空樞紐藍圖」的計畫中，新加坡預計直至2050年全國的SAF使用，預計將佔實現淨零排放所需減排量的近65%。 這項全球首創的舉措猶如平地一聲雷，宣告這個在過去扮演亞太乃至於全球重要的國際中轉樞紐，已磨刀霍霍加入這場永續浪潮之中，且藉由強制性的規範與已建構的完善SAF供應鏈，都將讓大量不得不飛航新加坡中轉、離境的航空公司們，一起推動原先全球佔比不到0.2%的SAF重要性提升，進而帶動整個航空脫碳的進程。 中華科技大學航空運輸管理研究所教授陳盛山指出，新加坡作為高度重要的中轉樞紐，在全球飛航網絡中扮演不可取代的地位，因此當其宣布將加大SAF的使用規範時，將扭轉過去航空公司大多採測試性質的模式，而是真正投入固定施行。於此同時，在永續發展的呼聲下，美國、歐盟等區域也將進一步加大航空脫碳的管控，屆時都將推升SAF的使用量與重要性。因此，當各國都已投入該項領域時，扮演台灣空中門戶的桃園國際機場，是否已經預先布局，或是攜手如台塑、中油等供應商進一步研究SAF在機場的存儲與大規模供應，都將是台灣在這場國際永續戰是否能脫穎而出的關鍵。 星國開徵碳稅 SAF成為永續戰入場券 翻開新加坡所公布的「新加坡永續航空樞紐藍圖」，不難發現該國對於自身與國際航空領域邁向減排設定中長期目標的縝密規劃。在該藍圖中，新加坡民航局（CAAS）將在機場、航空公司與航空交通管理3大方面，透過12項措施推動航空領域去碳化目標，其中包括： 1.規定從星國離境的航班，自2026年起，必須採用「永續航空燃料」（SAF）；2.乘客買機票時須繳支付「永續航空燃料稅」（SAF Levy），新加坡為首個徵收該項稅款的國家。 CAAS指出，SAF起始目標為將用量比率提升至總燃油的1％，然而目前的SAF供應有限，且價格波動較大，因此民航局將集中採購SAF，以實現SAF需求的經濟規模。 在SAF稅率部分，CAAS將預測SAF的市價，以制定SAF稅額，徵稅所得將用來購買SAF，不會進入國庫，即使實際SAF價格有別於預測，SAF稅額亦不會改變。在消費客群層面，乘客須繳付的稅額將按飛行距離及艙等而定，根據目前2026年航班採用1％的SAF估算，經濟艙乘客飛往曼谷可能須付3星幣（2.23美元）的SAF稅，飛往東京或需支付6星幣（4.46美元），往倫敦則需16星幣（11.89美元），且高等座艙的乘客將支付更高的稅額，相關徵稅細節民航局正研擬中，並於2025年公布詳情。