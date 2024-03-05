美国会的政府拨款法案包括在太平洋地区对抗中国的资金

美国国会谈判代表周日（3月3日）发布了拨款法案，该法案将在2024财政年度剩余时间内为政府的关键部门提供资金。2024财政年度是于2023 年10月开始的。 在一揽子拨款计划中，有一项关键资金是用于在太平洋地区对抗中国的。这是去年签署的《自由联合契约》（COFA）协议的一部分。 根据这些协定，密克罗尼西亚、帕劳和马绍尔群岛将在20年内获得70亿美元的经济援助。作为交换，华盛顿将为这些国家提供防御，并可以拒绝中国进入他们的领海。这一带海域是比美国大陆更大的海域。 美国自1986年以来与密克罗尼西亚和马绍尔群岛签订了类似协议，并且自1994年以来与帕劳也签订了类似协议。这些国家的公民可以作为非移民在美国旅行、生活和工作。 代表美属萨摩亚美国领土的国会女议员奥穆阿·阿玛塔·科尔曼·拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen）周日告诉美国之音，众议院议长迈克·约翰逊（Mike Johnson）周六清晨联系她并且传达了这一消息。 拉德瓦根说，她随后打电话给三个太平洋盟国的总统，分享了细节。 “《自由联合契约》发出了美国对太平洋地区承诺的明确信息，并为民主和自由的理想采取了急需的国际强硬立场，”她在一封电子邮件中告诉美国之音。 夏威夷州的民主党籍国会参议员广野庆子（Mazie Hirono）长期以来一直支持对该协议提供全部资金，她在周日晚上发表了一份声明。 她说：“在我们努力对抗中国在太平洋地区日益增长的影响力之际，这些协议对我们和盟国的国家安全极为重要，对在美国生活、工作和纳税的数以万计的《自由联合契约》国家的公民也极为重要。” 此前，包括民主党籍国会参议员乔·曼钦（Joe Manchin）和共和党籍参议员约翰·巴拉索（John Barrasso）在内的26名参议员敦促参议院领导层将 2月12日参议院安全支出法案中删除的措辞重新纳入法案。 “未能对《自由联合契约》采取行动为中国在该地区产生更多腐败影响和资金打开了大门，”