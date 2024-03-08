纽约艺术家亚当•汉德勒（Adam Handler）亚洲最大个展于Artelli开幕

举办延伸活动拓展多元艺术体验 丰富本地文艺气息

澳门2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 尚晋（国际）控股有限公司多维体验艺术空间Artelli携手ARTONEERS及恪理画廊于3月7日（昨日）举行新展开幕仪式，纽约艺术家亚当•汉德勒（Adam Handler）远赴澳门出席其首个澳门个展"在你身边，你在身边"，亦是他于亚洲地区至今最大型展览。随着艺术三月的到来，Artelli宣布将举办系列延伸活动，旨在透过Artelli作为连接国际艺术家与澳门本地艺术社群的平台，为大众带来多元艺术体验，于开放空间欣赏艺术作品及展开互动，进一步为艺术爱好者提供聚会交流的平台，丰富本地文艺气息。



主要嘉宾（左起）包括pH7创始人兼ARTONEERS联合创始人沈敏女士、尚晋集团及Artelli首席创新官连均娸女士、旅游局旅游产品及活动厅司徒琳丽厅长、文化局文化创意产业促进厅何鸿斌厅长、纽约艺术家亚当·汉德勒先生、恪理画廊兼ARTONEERS联合创始人Jose Ignacio Ruiz Caparros先生一同主持剪彩仪式



尚晋集团及Artelli首席创新官连均娸女士（左）、恪理画廊兼ARTONEERS联合创始人Jose Ignacio Ruiz Caparros先生（右）

尚晋集团及Artelli首席创新官连均娸女士表示："Artelli致力于以亚洲艺术先锋品牌为发展定位，自成立一年多以来先后与多位来自美国、英国、日本等地的国际艺术家合作，策划国际级原创艺术项目，并邀请艺术家访澳近距离与公众交流。Artelli将持续开拓艺术商业生态圈，同时举办延伸活动，如艺术教育、艺术疗愈等范畴带来多元艺术体验，持续推动艺术普及，发挥澳门独一无二的平台优势，吸引国际旅客来澳探索‘旅游+艺术’行程，支持澳门‘艺术盛事之都’的长远发展。"

恪理画廊兼ARTONEERS联合创始人Jose Ignacio Ruiz Caparros先生分享到："澳门是一个多元文化汇聚之地，很高兴这次能与Artelli共同呈现纽约艺术家亚当•汉德勒目前于亚洲地区的最大型展览，其中大部分作品由艺术家特别为这次展览而创作。在来到澳门以前很难想象这里有着像Artelli犹如博物馆般的多维创新艺术空间，在筹备期间也了解到这个城市对艺术发展的重视及可发展性。首次与澳门团队合作让我们感受到具国际视野的水平及执行力，希望未来可以把更多艺术项目带来澳门。"

全球首次亮相原作 设大型艺术装置

本次展览以"Love Heals"为主题，呈现汉德勒全新及首次展出的创作，包括小精灵系列、UFO绑架系列及战斗系列。亚当•汉德勒是一位可爱原始波普风格的艺术家，以其独特的童趣式疗愈风格闻名。通过使用丙烯颜料、油性笔、铅笔和马克笔，亚当•汉德勒以充满热情的童真绘画技巧绘制出独特的轮廓人物。Artelli两层空间分别设有大型艺术装置，为整体展览呈现出更丰富的视觉效果。

汉德勒经常把个人经历和情感，化为短句寄语在作品上。展场中特意带来汉德勒位于纽约的工作室元素，让观众以艺术家的视角了解其创作思维与当下所想，并特意提供以艺术家最具代表性的角色之一"小精灵"形象为设计灵感的留言贴，于"灵魂房间"留下一句属于你的短语或分享观展后感，与艺术家分享彼此的心灵世界。

开幕仪式上，艺术家亚当•汉德勒表示："本次展览每一幅作品都是我心灵的写照，蕴含着深刻的情感和故事，更是为了表达人们对爱与治愈的渴望。澳门是一个很棒的地方，很荣幸能亲自见到我熟悉的收藏家及新朋友们，感谢Artelli、ARTONEERS及恪理画廊促成了这一次我在亚洲的最大型个展，十分高兴可以把我脑海中的角色以大型艺术装置的形式呈现出来，是我个人艺术生涯中最喜欢的展览之一。"

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亚当•汉德勒（Adam Handler）澳门首展"在你身边，你在身边"

日期： 2024年3月8日至4月23日 时间： 周一至周日 11:00 – 22:00 地址： Artelli, 澳门新濠天地The Showroom

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Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com