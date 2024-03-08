雅诗兰黛集团"乳腺健康关爱"项目走进云南

送去救助金和"粉红关爱包"，并开展义诊筛查

"粉红丝带人物•致敬 20 年"第二期视频正式上线

未来将进行下乡探访活动，走近基层患者

上海2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — "三八"国际妇女节前夕，雅诗兰黛集团与中国妇女发展基金会共同启动的"乳腺健康关爱"项目活动走进云南省保山市。中国妇女发展基金会代表及当地妇联干部和志愿者们为当地乳腺癌患者送去救助金和"粉红关爱包"，并在保山市第二人民医院开展义诊筛查活动，在节日来临之际送上暖心关爱。

为了更好地回顾雅诗兰黛集团"粉红丝带"中国20周年，雅诗兰黛集团携手新华社中国经济信息社发起的"粉红丝带人物•致敬20年"主题活动第二期视频 –《三八妇女节：携手守护女性健康防线》今天正式上线，聚焦过去20年中乳腺癌防治事业在中国的多位倡导者、推动者和贡献者，从妇女团体、医生、志愿者等角度，将乳腺癌防治理念传递到更广泛人群，深化公众疾病认知，为病患提供切实支持，让她们以积极心态面对，早日回归正常生活。

jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=” 三八妇女节：携手守护女性健康防线 jwplayer(‘myplayer1’).setup({file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2358113/S2.mp4’, image: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2358113/S2.mp4?p=medium’, autostart:’false’, stretching : ‘uniform’, width: ‘512’, height: ‘288’});

去年10月，雅诗兰黛集团与中国妇女发展基金会在上海共同宣布，启动三年合作计划，旨在提升公众乳腺癌防治意识。雅诗兰黛集团在2023年至2025年期间将向妇基会共计捐赠人民币1,000万元。该计划将延续"粉红丝带"宗旨与承诺，聚焦患者关爱、公众疾病认知等多个维度，通过开展"乳腺健康关爱"项目，为患者提供力所能及的经济支持，促进疾病相关的科普和宣教，为全国各级城市女性提供更多筛查机会。

此次，"乳腺健康关爱"项目在保山市第二人民医院内举行了隆阳区乳腺癌患者救助金集体发放活动，向患病低收入妇女发放了救助金和"粉红关爱包"，与前来参加义诊的妇女交流，调研当地妇女乳腺健康意识情况。同时，深入乳腺癌患者家中，送去救助金、"粉红关爱包"和慰问品，鼓励她们勇敢面对病魔，树立生活信心，积极配合治疗，祝福早日康复。

乳腺癌防治工作一直是社会关注的焦点。"乳腺健康关爱"项目不仅为患者提供了实际帮助，还计划在未来几个月内，组织专业的医疗团队在上述省份开展乳腺健康义诊活动，免费为当地妇女提供乳腺健康检查，传授自我检测的知识，以及相关医疗咨询，并走近基层患者，进行下乡探访活动。各地妇联组织将结合活动为妇女群众开展乳腺健康知识宣传，倡导更多的女性关注自己的乳腺健康，及时发现并治疗疾病。

作为国际高端美妆领军企业之一，雅诗兰黛集团将关爱女性健康作为其践行和承担社会责任的重要方向，不仅做好打造美丽的先锋，也担当守护美丽的使者。"粉红丝带乳腺癌防治运动"在中国开展20年来，在提升妇女乳腺癌防控意识和普及防治知识方面取得显著成效。随着项目深入推进，越来越多的乳腺癌患者会从中受益，也将提升整个社会的健康认知水平。希望通过持续努力，激发更多社会力量参与到女性健康事业中来，将乳腺癌防治理念传递到更广泛人群，引领更多女性共建共享健康生活。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com