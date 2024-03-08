"童年旁观者"合胞病毒预防科普沙龙在京举行

北京2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 从去年冬季以来，全国多地呼吸道疾病叠加流行，流感、支原体、呼吸道合胞病毒（以下简称"合胞病毒"）等呼吸道病原体频繁地出现在新闻中。儿童呼吸道感染性疾病患者数量激增，各大医院挤满了前来就诊的患儿与家长，给家庭和医疗系统带来沉重负担。当前冬春交替之际，仍处于呼吸道疾病高发期，特别对于婴幼儿群体，还需继续警惕包括合胞病毒感染在内的多种呼吸道疾病。

作为一名长期关注儿童公益的艺术家，郭玲也敏锐地察觉到合胞病毒感染对儿童及其家庭的影响："在新闻中了解到合胞病毒的危害、特别是它可能给孩子带来的长期影响后，我希望通过艺术的创作，让人们能够感受到合胞病毒对儿童的伤害。于是，便有了‘童年旁观者’装置的诞生。我认为，只有真正的感同身受，才能引起足够的重视，而艺术恰恰是表达这种感同身受最好的方式。"

3月8日，由赛诺菲主办的"童年旁观者"合胞病毒预防科普沙龙暨揭幕仪式在北京奥林匹克森林公园成功举行，以科普对谈、创新的视觉艺术装置和互动体验等形式，联合儿科专家、艺术家、家长代表，呼吁大众了解、关注婴儿期呼吸道合胞病毒感染所带来的疾病、家庭和社会负担，尤其是其可能导致的长期影响，共同守护宝宝人生的第一个冬天。

合胞病毒是一种常见的、具有高度传染性[1]，[2]的呼吸道病毒，其传染性约是轮状病毒的2.5倍[3]，[4]。由于婴儿免疫系统与肺部发育不成熟[5]，[6]，感染合胞病毒发展为严重疾病的风险则更高[7]，[8]。同时，合胞病毒也是导致1岁以下婴儿肺内感染住院的首要原因[9]，[10]，[11]。此外，尽管大多数合胞病毒感染的患儿能够完全康复，不遗留后遗症，但婴儿期合胞病毒严重感染带来的影响可能是长期的，可能的表现有反复喘息或哮喘[12]，[13]，[14]，[15]等，这都是肺功能受损的表现[16]。

北京大学第三医院儿科副主任医师周薇表示："在临床中，我们遇到过一些因婴儿期合胞病毒感染而肺功能受损、反复喘息的孩子，深刻地感受到其给孩子和家庭带来的影响。乐观的是并非所有发生过严重合胞病毒感染的孩子都会有长期影响，但悲观的是我们无法预测哪些孩子会如此幸运。因此，家长要特别关注合胞病毒，重视预防。"



北京大学第三医院儿科副主任医师 周薇教授

活动现场还展出了"童年旁观者"视觉艺术装置和影像展，以艺术为桥梁，以情感为信使，让医学知识能被公众感同身受。艺术装置创作者、职业艺术家郭玲介绍这一作品的创作思考："孩童雕塑被隔离在一个球形的透明罩里，他充满好奇渴望地看向外边的世界，却不能参与其中，寓意疾病的短期和长期影响可能带来的无形阻隔。而雕塑的‘绀色’与感染合胞病毒比较严重的孩子由于呼吸急促和压迫可能出现的发绀（皮肤等呈现青紫色）症状相对应。孩子是最美好的，每个孩子都应该尽情享受肆意奔跑的童年，不因为疾病成为童年旁观者。"



艺术家 郭玲女士

当天，活动现场吸引了众多市民参与，不少家长也驻足观展。一位家长感慨到，作为妈妈，看到这一装置时带来了极大的冲击，在现场身临其境更加能感同身受，谁也不希望自己的孩子成为童年的旁观者。这是一个非常有意义的活动，帮助家长对合胞病毒以及其可能给孩子带来的危害有了更清晰的认知，认识到提早预防的重要性。

任何父母都不希望自己的孩子承受可能存在的疾病风险。然而，目前我国尚无针对合胞病毒的特效治疗药物，临床上仅以对症治疗和支持治疗为主。可喜的是，合胞病毒预防领域已取得突破，我国已批准针对婴儿的呼吸道合胞病毒感染的预防手段。

"我们深知守护呼吸道健康对儿童的健康成长至关重要，从儿童联合疫苗到流感疫苗，再到针对所有婴儿的呼吸道合胞病毒预防手段，我们不断引入创新的预防免疫解决方案，助力构筑中国儿童呼吸道健康的免疫屏障。"赛诺菲疫苗大中华区负责人张和平表示："不仅如此，秉承‘追寻科学奇迹，焕发生命光彩’的使命，赛诺菲还通过多维度创新举措，从数据监测、学术交流、公众教育、创新预防策略与实践等方面，让抵御呼吸道合胞病毒的承诺真正落地。此次预防科普沙龙就是其中之一，以艺术与疾病科普相结合的创新形式让更多人了解合胞病毒的危害，提升预防意识，减少其对家庭和医疗系统带来的负担，避免可能对儿童造成的长期影响。"



赛诺菲疫苗大中华区负责人 张和平先生

本次沙龙活动也拉开了艺术科普活动的序幕。3月8日至9日，"童年旁观者"艺术装置及影像展将在北京奥林匹克森林公园南园宣言广场展出。

[1] Reis J, Shaman J. Simulation of four respiratory viruses and inference of epidemiological parameters. Infect Dis Model. 2018;3:23-34. Published 2018 Mar 19. doi:10.1016/j.idm.2018.03.006 [2] 中国医药教育协会儿科专业委员会, 中华医学会儿科学分会呼吸学组哮喘协作组, 中国医师协会呼吸医师分会儿科呼吸工作委员会, 等. 儿童呼吸道病毒感染的非药物干预专家共识 [J] . 中华实用儿科临床杂志, 2023, 38(6) : 413-420. DOI: 10.3760/cma.j.cn101070-20230424-00327 [3] Reis J, Shaman J. Infect Dis Model. 2018 Mar 19;3:23-34. [4] Spencer JA, et al. J Theor Biol. 2022 Jul 21;545:111145. [5] 万华靖, 石芳. 肺发育与相关疾病机制研究进展 [J] . 中华实用儿科临床杂志,2016,31 (16): 1201-1204. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-428X.2016.16.001 [6] Lloyd CM, Saglani S. Early-life respiratory infections and developmental immunity determine lifelong lung health. Nat Immunol. 2023;24(8):1234-1243. doi:10.1038/s41590-023-01550-w [7] You Li,et al.Lancet.2022 May 28;399(10340):2047-2064. [8] Ren SHL, et al. Influenza Other Respi Viruses. 2022;1–11. DOI: 10.1111/irv.12958 [9] Supplementary to Jain S, et al. N Engl J Med. 2015;372(9):835-845 [10] Kenmoe S, et al. PLoS ONE,2020, 15(11): e0242302 [11] Sun YP, et al. Infect Dis Ther. 2021 Sep. [12] Jartti T, Smits HH, Bønnelykke K, et al. Bronchiolitis needs a revisit: Distinguishing between virus entities and their treatments. Allergy. 2019;74(1):40-52. doi:10.1111/all.13624 [13] Am J Perinatol. 2020 Sep;37(S 02):S26-S30. doi: 10.1055/s-0040-1714345. Epub 2020 Aug 9. [14] 2020 Oct 7;222(Suppl 7):S628-S633. doi: 10.1093/infdis/jiz311. [15] Rosas-Salazar C, et al. Lancet. 2023;S0140-6736(23)00811-5. [16] 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心, 中华医学会儿科学分会呼吸学组, 中国医师协会呼吸医师分会儿科呼吸工作委员会, 等. 儿童呼吸道合胞病毒感染诊断、治疗和预防专家共识 [J] . 中华实用儿科临床杂志,2020,35 (04): 241-250. DOI: 10.3760/cma.j.cn101070-20200225-00243

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