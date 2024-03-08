联劝公益致敬女性"公益力"：在麦田、在山野、在云深有归处

上海2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 正值国际妇女节，联劝公益带来5位女性的公益故事。温润而坚定、真诚而果敢，是今天故事中5位女性对"公益力"的共同诠释。在各自的生活场域里，她们积极向内认知、向外行走，撒播微而美的公益力量。

麦冬是一位扎根乡村十年的教师。2011年，麦冬正守在家中照顾七个月大的女儿，她儿时的数学老师、如今的校长上门请她代课。麦冬老师的抖音账号里记录了她和同事们刚开始成为边远山村学校代课老师的青涩模样。十年间，她扎根山村，希望能结出绚烂的花。在联劝公益"一个鸡蛋"项目志愿者牵线的培训班里，麦冬结交了来自全国各地的教育精英，对新技能的渴望由此激发。麦冬说，视频记录生活的方式像是一场冒险，在这个过程中她感受到世界正在向自己打开。



孩子将手中的鲜花送给麦冬老师

2022年，甘肃一山一水环境与社会发展中心发起的"活力半边天"项目在庄浪县落地，文婧作为庄浪巧手骨干带头人积极为学习的妇女讲解麦秆画的制作流程，为乡村妇女们提供场地、工具、材料和手艺。妇女们对麦秆画的热爱和喜欢让文婧看到了希望，更坚定了她将麦秆画流传下去的信心。文婧的麦秆画艺术坊解决了一部分当地农民就业增收的难题，下一步，积极联动政府及相关文旅部门开发自己的麦秆画艺术品牌是她的重要目标。



文婧在刻画麦秆画作品

来自农村的华运树年少时辗转多地，最终返回了家乡。在这里，她和丈夫包山种起了杨梅和李子。可是种植业并不容易，刚种的那几年入不敷出。2020年9月，绿芽基金会在当地举办了为期3天的乡村妇女生态农业技能培训。在绿芽的帮助下，华运树将生态农业知识学以致用；再配合农产品销售培训和资源，她的杨梅在当地一鸣惊人，果子的品质和销售喜获双丰收。



毕运树和她的果林

2021年3月，朱真丽和丈夫一拍即合，在联劝公益的支持下，携一双儿女成立了斐悦家庭公益基金。每逢周六，朱真丽都会全家出动，跨越半个上海来为太阳花的小朋友们上课。每当看到孩子们在课堂上取得进步、欣喜雀跃，朱真丽总是觉得心里满当当的。

白云深是一名特殊儿童疗愈师，也是一位社会融合倡导者，同时在2022年报名成为了联劝公益的一名"美好家园行动者"。社区提案入选后，白云深调动社区的力量，开发以孩子为主体的"生境花园"共创模式，鼓励他们看见多元化的自己和社会。

从麦田到山野、从城郊到云深归处，多元旺盛的女性"公益力"正蓬勃绽放。联劝公益有幸作为平台型公募基金会陪伴着她们成长。感谢你与我们共同见证：再小的行动都会迸发出绚烂的能量。

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