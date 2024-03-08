巴林黄金牌照计划吸引 24 亿美元投资，推动经济多元化增长

继 2023 年宣布的首批五个牌照之后，最新颁发的四个黄金牌照涵盖了金融服务、制造业、信息通信技术和旅游业等多个领域 。

巴林经济发展委员会（简称巴林 EDB）报告

巴林麦纳麦2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 据巴林岛国报告报道，在2023年4月推出黄金执照后，9个重大项目的投资总额达24亿美元，将创造3000个就业机会。这项举措在土地分配等关键项目节点上提供个性化服务和优先分配权，旨在让巴林有能力继续吸引各行各业有影响力的企业，为其经济持续积极增长做出贡献。

新中标的大型项目涵盖多个领域，其中包括：巴林钛矿项目（瑞士 Interlink Metals & Chemicals 在该地区兴建的首个同类工厂）、科威特国家银行 (NBK) 项目（将在科威特境外设立首个全新总部）、巴林科技公司 Beyon 部署数据中心设施和区域海底电缆的项目，以及充满活力的城市滨水开发项目（巴林码头）。

可持续发展部部长兼巴林经济发展委员会 (Bahrain EDB) 首席执行官 Noor bint Ali Alkhulaif 阁下表示："巴林以独特的价值主张证明了自己是当地和全球企业建立或扩大业务的理想之选。黄金执照是最新推出的举措之一，体现了我们实践商业友好诺言的坚定决心，确保在每个进展阶段都能实现无缝衔接，并最终成为合作伙伴，为长期的成功奠定坚实基础。"

Noor bint Ali Alkhulaif 阁下补充道："为契合巴林的国家愿景，颁发的牌照涵盖了各个重点行业，旨在为每个行业带来全新就业机会、创新和利基专业知识。我们很高兴能见证这些共同投资所产生的影响，为巴林的经济多元化和繁荣发展做出贡献。"

工业和商务部长 Abdulla bin Adel Fakhro 阁下表示："归根结底，巴林一直以其便利的商业环境、进步的法律和团队敏捷性而闻名。在2023年和2024年颁发的黄金执照中，既有本土项目也有国际项目，为世界各地的公司在巴林落户创造了新的前景，进一步巩固了与全球主要市场的贸易联系。"

2002 年至 2022 年间，巴林的名义 GDP 从 96 亿美元增长到 444 亿美元，年均增长率为 8%，超过全球 5.5% 的增长率（2002 年）。巴林也实现了经济部门的多元化，其非石油部门占2023年第三季度实际GDP的83.6%，金融服务部门亦凭借占2023年第三季度18.1%的实际GDP，取代石油部门，成为实际GDP的最大贡献者。

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