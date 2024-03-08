KOLON SPORT 可隆官宣徐明浩为品牌大使

以韧蓄柔，由韧生刚，GAIA韧力冲锋衣打造高海拔美学

上海2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年2月，新春启始，高端户外生活方式品牌KOLON SPORT 可隆发布全新GAIA韧力冲锋衣，凝聚户外攀登力。同时，官宣人气团体SEVENTEEN成员徐明浩为品牌大使，以时尚融入自然，激发"韧"性，赋能亚洲户外美学。

大自然的美妙之处在于其曲线构成绵延不绝的山峰、蜿蜒迂回的河流，都是由优美曲线组成。全新"软硬"加持的GAIA韧力冲锋衣，灵感来源于大地女神盖亚，让自然之美在衣服的设计中得到充分体现，通过3D立体裁剪，融入到衣服的各个细节中：肩部、后背下边沿、门襟的曲线设计，让衣服形成自然流畅的独特视觉印象，同时大幅度提供更好的活动自由度及防护作用。

除优美外形设计外，新品还具备不俗性能。采用GORE-TEX C-KNIT面料和腋下的GORE-TEX STRETCH材料，拥有柔软灵活、硬核防护双重属性，作为进阶的徒步冲锋衣，GAIA韧力冲锋衣支持具有一定户外基础的进阶爱好者更深度的户外探索；与此同时在高效防风防水的基础上，进一步提升透汽性和舒适性，助力攀登者激发身体无限潜能，而高位置插手口袋、COHAESIVE®调节系统等细节设计，最大程度为消费者提供行动便利，打造自由零束缚。KOLON SPORT 可隆作为女性友好品牌，女款GAIA韧力冲锋衣在剪裁上更贴合女性身形，特设收腰设计，展现女性的柔美与力量，同时产品兼具户外美学时尚属性，满足女性消费者的不同户外需求。

新品来袭，KOLON SPORT 可隆趁此宣布徐明浩的加入，希望通过与多元潮流艺人合作，触达走进户外年轻群体，展现产品优越性能，为KOLON SPORT 可隆注入别样活力。对于学习武术和团队舞蹈担当的徐明浩来说，一刚一柔无不迸发坚韧之力，通过武与舞向我们展示"韧"的真谛——柔软而结实，舒适自由的穿着体验和出色的专业防护功能，充分演绎GAIA韧力冲锋衣的双重属性。徐明浩热爱户外生活方式，不断探索发现自己的多元角色，这与KOLON SPORT 可隆基于大自然，不断突破、创新的基因不谋而合。



可隆品牌大使 徐明浩

可隆品牌大使徐明浩于山野自然中上演了一场武与舞的对话，通过武的"刚"与舞的"柔"，结合大地灵感曲线勾勒出衣服的每一处细节，照应人与自然和谐共生的美妙意境，让GAIA韧力冲锋衣成为攀登者不可或缺的山地拍档，希望消费者在欣赏武术和舞蹈的同时，能够置身感受GAIA真谛，要时尚也要"韧"性。



可隆品牌大使 徐明浩

户外运动风潮日益兴起，KOLON SPORT 可隆作为高端户外生活方式品牌，拥有51年的户外探索经验，凭借专业实力赞助世界高峰登顶探险50余次，1985年可隆登山学校的成立、1992年开启使用GORE – TEX面料等多种战略达成，旨在专业户外领域的不懈深耕，用专业力守护户外爱好者的每一次探索。

春日融融，多位知名时尚艺人及时尚大刊媒体选择GAIA韧力冲锋衣营造灵感穿搭，由此KOLON SPORT 可隆助力更多的户外爱好者走出家门，置身感受大自然的纯粹，跃动自己、韧力可攀。

KOLON SPORT 可隆GAIA韧力冲锋衣已于2月22日陆续登陆KOLON SPORT 可隆品牌各大线下门店、天猫搜索KOLON SPORT旗舰店、微信小程序搜索KOLON SPORT 可隆官方商城，敬请关注KOLON SPORT 可隆品牌官方微博、微信、小红书了解更多发售信息及产品资讯。

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