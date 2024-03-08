OLAY携手中国妇基会启动"科学有她-女生爱科学"第二期高校活动

上海2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 国际妇女节来临之际，OLAY品牌与中国妇女发展基金会共同主办的"科学有她——女生爱科学"高校专项活动第二期在上海科学会堂正式启动。中国妇女发展基金会副秘书长刘丹，宝洁全球护肤及个人护理总裁石拓培 ，宝洁大中华区护肤事业部总裁宣元以及OLAY品牌代言人袁泉等共同出席启动仪式。



OLAY "科学有她—女生爱科学"第二期高校专项活动启动仪式

携手妇女发展基金会，OLAY持续赋能科研女大学生成长

秉承着一切源于对科学与女性的热爱，在中国妇女发展基金会的指导下，OLAY于2023年正式发起"科学有她——女生爱科学"第一期高校专项活动，走进了清华大学、上海交通大学、暨南大学等全国6所重点高校，项目涵盖了护肤生物科技、新能源、智慧健康与医疗等8个科研领域，产出专题研究报告12篇，为有志投身科研领域的女大学生搭建起连接优秀女科学家导师的平台，赋能女大学生走进了科学殿堂，开拓了科学视野，为未来发展奠定了良好的基础。

今年，OLAY继续携手中国妇女发展基金会，来到中国最早的科技工作者之家——"上海科学会堂"，开启第二期"科学有她——女生爱科学"高校专项活动新篇章！第二期项目携手北京大学、东北大学和兰州大学三所高校，更加聚焦皮肤学相关领域学科，包含皮肤细胞功能研究、皮肤渗透机理研究等重点科研方向。

宝洁大中华区护肤事业部总裁宣元表示， OLAY一直关注科学中的女性力量。科学有她项目收获的反响更加让我们坚定初心，发挥企业社会责任，支持理工院校女大学生的科研专项，链接优秀的女科学家榜样，鼓励她们勇敢前行。同时OLAY也会充分运用品牌的优势资源，为参与项目的同学提供更多科研实践的机会，鼓励她们与全球护肤科学家深入交流。我们期待同学们将学到的知识运用到未来护肤品的开发应用中，为整个护肤行业培养和储备更多优秀的人才。



OLAY大中华区护肤事业部总裁宣元女士致辞

中国妇女发展基金会副秘书长刘丹在致辞中表示，中国妇女发展基金会积极参与全国妇联"科技创新巾帼行动"，持续为女性参与科技创新实践赋能助力。"科学有她——女生爱科学’是一项非常有意义的活动，得到了有关领导和部门的高度肯定，同时助推了地方女性科技人才的培养。希望未来项目能链接更多优秀女性科技工作者，惠及更多热爱科学的女大学生，让源源不断的巾帼之智、巾帼之力在科研的道路上发光发亮。

OLAY品牌代言人袁泉惊喜现身，鼓励青年女生追逐科研梦想

参加第二期科学有她——女生爱科学项目的导师及学生代表也出席现场，来自北京大学医学部临床医学专业的大三学生郭寒羽作为女大学生代表，表达了自己对OLAY"科学有她"项目的感谢，期待未来与科学路上的"启明星"学习交流，在科研的道路上更加笃定前行。

OLAY品牌代言人袁泉也惊喜现身，表达了对投身科研的女性工作者的致敬。袁泉认为OLAY做了一个非常有意义的活动，她也期待更多的理工科女大学生可以借助这个平台发挥更多潜能，一步步走向梦想中的科学金字塔，在过程中收获梦想，实现价值！



OLAY品牌代言人袁泉女士致辞

现场，宝洁全球护肤及个人护理总裁石拓培 、宝洁大中华区护肤事业部总裁宣元、中国妇女发展基金会副秘书长刘丹和OLAY品牌代言人袁泉共同启动第二届科学有她——女生爱科学高校专项活动。

OLAY相信，When she sees，She can be。女科学家的榜样力量会鼓励更多青年女性，勇敢投身科学领域。未来，OLAY也将保持初心，倾听女性内心的声音，充分发挥品牌自身的影响力和凝聚力，助力女性后备科技人才的培养，鼓励更多青年女性实现自我价值，探索人生的无限可能。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com