极兔速递参与LEAP中东科技峰会 与电商平台加深合作

沙特阿拉伯利雅得2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024 年3月4日至7日，国际化快递物流企业J&T极兔速递 (J&T Express，简称"极兔速递"或"极兔") 参与了在沙特阿拉伯举行的中东地区规模最大的科技盛会 LEAP，并与全球和本地领先的电商平台加深合作，助力其在沙特及中东区域的发展。

有"数字达沃斯"之称的LEAP，本届以"Saudi Arabia is open!"（沙特正在开放）为主题，向全世界展现中东第一大经济体沙特在经济转型与科技创新领域的全新面貌。本次LEAP展会有近 1,000 名演讲者和 1,800 多家全球参展商展示最新的技术突破。

作为参展商之一，极兔速递与沙特当地最大的电商平台Salla在峰会现场签约合作，为沙特消费者和商家提供全方位的跨境物流服务，包括快速安全的运输、定制化的物流方案以及优质的售后服务。极兔期待这一合作将进一步加强沙特与世界各地的商业联系，促进跨境贸易的繁荣发展。

除与Salla达成合作之外，极兔亦在展会上展示了与众多电商平台在沙特和中东地区的亲密合作关系，其中包括Temu、Noon、Shein和Tiktok等，支持电商业务在沙特市场的进一步扩张。

极兔速递于2022年1月正式在沙特运营，并迅速成为沙特第20家跨境清关与本地派送的牌证合一的运营机构。极兔速递通过自有的末端收派送网络覆盖沙特全国，到达任何偏远地区，实现沙特境内100%覆盖。

2022年2月，极兔速递中东北非区域总部落址沙特，沙特民用航空总局(GACA)代表沙特政府与极兔、eWTP Arabia Capital就智能物流产业园计划正式签署谅解备忘录，共同建设该区域最大智能物流产业园。极兔速递致力于推动沙特转型为全球物流中心，通过提供创新的物流解决方案，提升和加强中东和北非地区的电子商务生态系统。

2023年，极兔速递沙特公司被 "沙特物流与运输奖" 评为"沙特年度最佳最后一公里快递企业"。

J&T极兔速递是一家全球综合物流服务运营商，快递业务在全球规模最大及增长最快的东南亚和中国市场处于领先地位。在中东北非地区，除沙特之外，极兔速递的快递服务也已进入阿联酋和埃及市场。

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