赋能职场女性 共筑可持续未来：联合国全球契约组织促进工作场所性别平等《指南》发布

北京2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 联合国全球契约组织今天在北京联合国大楼举办《工作中的女性：中国企业促进性别平等在行动——在2030年可持续发展议程后半程中推进环境、社会和治理，实现可持续发展目标的指南和良好实践》（以下简称《指南》）发布仪式，来自联合国机构、企业、学术机构和媒体的近百名代表齐聚一堂，共同探讨了中国企业在助力性别平等、创建包容性工作场所、履行ESG理念与原则方面的成果与经验，并为中国乃至全球企业应如何面向未来、凝聚力量、持续为2030年可持续发展议程做出积极贡献提供了宝贵意见。

联合国助理秘书长、联合国全球契约组织总干事桑达•奥佳博（Sanda Ojiambo）在发布仪式致辞中表示："今天发布的这本《指南》是一份在中国和世界范围内促进工作场所性别平等的路线图。在中国即将于2025年主办全球妇女峰会之际，这本《指南》将是一份及时且实用的资源。"同时，她还强调："职场中的性别平等是打造更强大企业的关键，也是打造更公正、更有韧性的社会的关键。"

联合国驻华协调员常启德（Siddharth Chatterjee）作为《指南》发布的见证人表示，妇女和女童占世界人口的一半，因此也蕴藏着世界一半的潜力。他认为："这本《指南》以妇女赋权原则（WEPs）工具为基础，提供了一个路线图，展示了可复制、可推广并可指导企业评估其在性别平等领域影响的典范做法。"

联合国全球契约组织亚太区总代表刘萌表示："联合国全球契约组织在三八妇女节全球发布《工作中的女性：中国企业促进性别平等在行动》报告。通过榜样的力量，我们呼吁更多企业加入联合国全球契约组织，赋能女性，构筑更具包容性与可持续的全球经济与未来！"

作为联合国全球契约组织首部聚焦中国企业促进性别平等良好实践的报告，《指南》收录了八家中国企业的实践案例与女性员工故事，聚焦公平的职场机会、安全健康的工作环境以及家庭友好的工作场所三大领域，通过展示中国企业在性别平等方面采取具体举措和良好实践，为中国及全球企业提供有价值的实践参考，并为企业助力性别平等提供了可操作的路线图指引。

本次发布仪式邀请了包括国际劳工组织中国和蒙古局局长李昌徽（Changhee LEE）、联合国儿童基金会企业社会责任专家程进、21世纪经济报道编委韩瑞芸，以及来自《指南》案例企业北京心智互动科技有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、正泰国际、溢达集团、京东集团、联想集团、厦门航空有限公司的高级别代表出席并参与讨论。同时，本次活动还为联合国全球契约组织2023年度性别平等目标（Target Gender Equality）加速器企业学员举办了结课仪式。

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