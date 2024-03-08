聚焦智慧、绿色、体验零售 2024CHINASHOP将于3月13-15日上海举行

上海2024年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024CHINASHOP，即第二十四届中国零售业博览会将于3月13日-15日在上海国家会展中心举行。本届展会将聚焦智慧零售、绿色零售和体验零售，展示AI、VRAR、ChatGPT、云计算等在零售行业的技术、设备的应用成果、解决方案，以及适用商超便利店的精选商品等。

官方数据显示，本届展会展览面积达到10万平方米，超过800家企业报名参展，将设中国零售智能物联网展、国际智能信息技术展、零售生鲜加工及商用厨房展、中国零售商用冷链展、中国零售供应链与物流设备展、商店设计及视觉营销展、零售展示道具及商业照明展、中国零售名优商品展和中国高端零售品牌展九大子展。值得关注的是，除了本土各龙头企业将悉数到场外，越来越多的国际领先企业也将亮相这个中国零售的最大舞台。

本届CHINASHOP的参展商包括商米、契胜科技、Histone、汉朔、石基、万店掌、智控、捷德、微店、科脉、多点、海鼎、乐岁、星星冷链、海容冷链、冰山松洋、凯创冷链、海尔开利、西科电器、通用富士、特优仕、三本照明、优度照明、富兴照明、伟志照明、宏达货架、阿尔泰、金贯货架、艺康等国内领先企业，以及Zebra、石田、碧彩、梅特勒托利多、Honeywell、英特尔、飞利浦等国际企业。

大润发、华润万家、全家、贵州合力超市等知名零售企业，福临门、盼盼、六必居、王致和、月盛斋、王掌柜、高乐高、八喜、大红门等全国知名消费品牌企业也将带着各品类商品新品到场展示。此外，CHINASHOP还将与多个省市地方政府、海内外组织机构合作，引入展示全球多个地标性商品和日韩精选进口商品，如黑龙江的五常大米、吉林的甜糯玉米、马来西亚的榴莲、西班牙的火腿等，实现在CHINASHOP现场的即时性、一站式采购。

Hi-shop未来店是CHINASHOP的一大特色。今年的Hi-shop将再次回归快闪造店，建造一个以"健康"为主线的全新跨业态门店——"健康生活馆"，为零售行业带来未来零售门店创意灵感。去年升级的黑马专区x Retail X-LAB，潮味VOGUE也将在2024CHINASHOP延续。现场还将公布和展示102个CHINASHOP金翼最佳实践案例，从智慧门店应用、供应链降本增效、门店商业设计与美陈、快消品营销创新、智慧营销工具、自有品牌开发等角度展示过去一年零售行业的变化趋势、创新解法以及新产品和新技术的应用落地。

2024CHINASHOP现场还将举办30余场会议活动，包括专题研讨会、主题论坛、采购对接会、经验交流会等多样形式，重点探讨老字号新活力、超市精细化运营、数字化升级、品类管理、零售企业的降本增效、超市流量营销等行业热门话题。

本届展会之前，还将举办CCFA新消费论坛——2024消费品渠道营销创新峰会，从消费品渠道角度探讨零售行业发展。

中国零售业博览会始办于1999年，展览范围涵盖零售优秀设施设备、尖端技术、创新解决方案、潮流商品与零售商品等全零售领域，已成为亚洲规模最大，全球规模前三的零售展。更多展会信息可关注中国零售业博览会同名微信公众号、网站。

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