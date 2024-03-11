产品、营销、服务深度共建，埃克森美孚中国与京东汽车战略合作再升级

曜启黑金时代，纵驰无界之旅

北京2024年3月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，主题为 "曜启黑金时代，纵驰无界之旅" 的埃克森美孚中国与京东汽车战略合作升级仪式于北京举行。会上，双方共同宣布，将在原有的合作基础上，围绕产品、营销，与服务三大领域深度共建，共同推进润滑油产品与服务优化，旨在满足乘用车市场发展与解决消费者养车痛点及需求，打造更高端优质的产品与品牌体验。

2020年起，埃克森美孚（中国）投资有限公司（简称 "埃克森美孚中国" ）与京东汽车达成战略合作关系，并在产品、服务，与数字化营销领域深化合作。4年来，双方持续完善数智化服务网络建设，推进定制化产品创新与研发，提升服务品质与品牌体验，为行业树立了典范标杆。数据显示，美孚在京东的粉丝总数及年度购买美孚用户数均为行业品类第一[1]。此外，美孚产品在京东金榜连续12个月蝉联第一[2]。不仅如此，美孚在京东乘用车油销售额同比增速喜人，为京东机油品类大盘成功增长助力。

"我们很高兴看到双方多年在汽车后市场的深耕，获得了庞大的用户基础与他们的喜爱。" 埃克森美孚中国董事兼总经理岳春阳先生表示。"面对可持续发展与节能减排市场趋势下，消费者养车痛点与需求的持续演变，以及数字化对汽车后市场消费生态的显著影响，我们决定与京东汽车继续深化合作，促进汽车后市场服务的完善和升级，让更卓越的产品与品牌体验惠及更多消费者。"

京东集团副总裁、京东零售汽车事业部总裁缪钦先生表示："在全球汽车行业正在经历变革和广大车主更加关注高品质、高性能产品的背景下，我们和美孚将在产品、营销以及服务方面进行合作升级，提升广大车主消费体验的同时，持续推动行业的转型升级和健康发展。"

产品全面定制化 完善全渠道专享产品线

当前，汽车行业正在加速朝着更高效、更节能的方向发展。更严苛的排放政策和更低的燃油消耗要求，驱动着发动机制造精密化与涡轮增压技术的普及，具有卓越综合性能的低黏度润滑油成为大势所趋。另一方面，基于双方对京东消费者购买偏好和车型数据的持续洞察与分析，双方实现了对消费者养车痛点与需求的深入了解，兼具燃油经济性与持久动力表现的润滑油备受他们青睐。

为此，埃克森美孚中国在其旗下高端全合成润滑油品牌美孚1号50周年之际，对该品牌系列产品做定制化研发，打造京东线上专享产品——美孚1号曜石黑金系列、美孚1号0W-40 5L装，与京东线下专享产品——美孚1号纵驰系列，提供更多产品需求选择。

美孚1号曜石黑金系列包含0W-20、0W-30，与5W-30三款黏度，综合性能表现优异，能够同时兼顾稳定性与燃油经济性。该系列采用了美孚1号赛车同源润滑科技打造，延续了品牌的卓越品质，能助力引擎动力释放持久稳定[3]，引擎表现如新[4]。

不仅如此，该系列产品均符合API SP严苛行业标准，适用于国六b及以下车型[5]，其中0W-20产品更是达到了ACEA C5规格，将能够为京东消费者带来出色的驾乘体验。目前，该系列产品已在美孚京东自营旗舰店全面上线。



美孚1号曜石黑金系列 延续品牌卓越品质 综合性能表现优异

此外，基于京东平台热销型号美孚1号0W-40，埃克森美孚中国也推出海外纯进口的京东自营专享5L装产品，以回馈广大消费者的长期支持。

另一方面，美孚1号纵驰系列也将继续丰富京东汽车线下专享产品线。该系列包括0W-20、5W-30，与5W-40三款黏度，同样继承了美孚1号的先进润滑技术与卓越产品性能，能在多种严苛驾驶环境下为消费者提供卓越的驾乘体验。该系列产品也能够帮助引擎迸发持久动力[3]，助力引擎表现如新[4]。

服务网络扩大合作 提升服务与品牌体验

数字化浪潮正在重塑汽车后市场的消费生态。面对注重服务效率与体验的消费者，完善从线上下单到线下保养的全流程服务，提升各环节与触点中消费者的品牌体验，显得尤为重要。

首先，在美孚1号品牌50周年之际，基于过往在数字化营销领域的良好合作，双方将继续加强数据与资源的互通互享，在重要的营销节点，充分利用美孚1号品牌资产，共创更多有创意的IP营销/跨界品牌活动，为消费者提供多元化的品牌体验。

2023年，埃克森美孚中国首次在京东汽车线下试点 "品牌展示专区"，消费者反馈良好。本次合作也将继续深化这一合作模式，拓展品牌与养车场景结合方式，并借由美孚1号品牌历史时刻，策划丰富消费者活动，建立品牌与消费者的深度链接，提升品牌喜爱度与影响力。

其次，在服务领域，将进一步提升美孚1号车养护臻选店在京东美孚官方旗舰店的接入数量，年内预计将覆盖全国超200座城市。用户可以在下单后快速找到距离您最近的官方门店，享受“以细节，见专业”的臻选服务。

此外，双方将持续完善保养体系。基于海量京东车型数据，提升美孚产品在系统内车型适配范围，从提供单一产品向完整服务转变，同时简化消费者操作路径与流程，让京东消费者享受到更快捷的品牌体验。

本次战略合作再升级，展现了埃克森美孚中国与京东汽车在产品创新与品牌体验升级方面的坚定决心。未来，双方也将继续携手，以科技创新驱动，以应市场与消费者之需，助推汽车市场可持续发展。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com