天合光能至尊N型全系列组件获得UL Solutions产品碳足迹证书

常州2024年3月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，天合光能包括至尊N型720W系列组件、至尊N型625W和至尊N型小金刚在内的至尊N型全系列组件经过UL Solutions的碳足迹核查，获得产品碳足迹证书。3月4日，UL Solutions向天合光能颁发产品碳足迹认证证书。基于先进的210产品技术平台和N型i-TOPCon技术，至尊N型全系列产品为客户带来兼具更优性能和更绿色低碳的产品体验，助力全球绿色低碳发展。天合光能CMBU总裁赵金强、EHS管理与监控部负责人赵振祥和苏州UL美华认证有限公司总经理施峻出席授证仪式。

尺寸标准设定者，绿色低碳领先者

天合光能践行绿色发展理念，继去年12月获得UL EPD和意大利EPD后，再度获得权威绿色认证，进一步彰显了其对绿色低碳发展承诺的坚实践行。这也帮助客户更好地了解天合光能产品的可持续品质和环境影响，提高天合光能产品的市场竞争力。

产品碳足迹（Carbon Footprint of Products，简称CFP）认证是基于ISO14067《温室气体-碳足迹-产品类别规范与指南》进行的一项国际公认的第三方验证报告，采用LCA（生命周期评价）的调查方法，严苛跟踪检测产品在"从摇篮到大门"的生命周期各个阶段中温室气体的排放量，涵盖能源管理、生命周期分析、材料应用以及供应链管理等多个领域。

本次检测的产品涵盖天合光能至尊N型全系列产品，经过严谨精密的检测跟踪，至尊N型720W系列组件、至尊N型625W和至尊N型小金刚在内的至尊N型系列产品的碳足迹数值最低约为400kg/kW。值得一提的是，天合光能至尊N型625W中版型组件是本次碳足迹检测产品之一，这是自去年7月份210R矩形组件尺寸标准化后，行业内首个获得碳足迹认证的中版型（2382mm*1134mm）N型产品。近日，天合光能至尊N型中版型组件全新升级，功率达到625W，效率达到23.1%，更适用于复杂地形地面电站。

初心未改，完善绿色管理

天合光能CMBU总裁赵金强表示：致力于成为全球光储智慧能源解决方案领导者，天合光能不断完善自身ESG管理，于近期成立集团层面的ESG委员会，为公司ESG战略发展方向提供指导，指导范围不仅仅涵盖企业战略、公司治理、产品制造，也包括低碳化运营、组织环境保护、劳工人群权益和可持续采购等等。

天合光能作为光储行业领军者，坚守绿色实践，制定并落实了从产品研发、原料采购、生产制造，到能源资源利用、废弃物管理的产品全生命周期的环境保护管理制度；采取物化除氟、生化脱碳除氨等工艺对各工厂生产废水进行深度处理；天合光能还将义乌基地作为零碳工厂试点，从产品设计、碳足迹管理、能源管理、设备改造、工艺升级到数字化智能化管理系统优化，进一步完善绿色管理。

深耕零碳实践，可持续成绩备受认可

天合光能肩负"用太阳能造福全人类"使命，将可持续发展镌刻入企业基因，深耕于"零碳实践"，不断刷新自身绿色成绩：去年，天合光能义乌工厂荣获2022年零碳工厂（I型）证书，成为光伏行业首家经权威机构认证的零碳工厂；天合光能宿迁基地荣获2023年国家级绿色工厂；天合光能至尊N型大版型通过UL EPD认证，并且与意大利EPD实现互认，并以13.2g CO 2 eq/kWh的温室气体影响数值领先全行业。天合光能此前还将中国欧盟商会"脱碳领航者"大奖、彭博绿金ESG 50强年度受关注企业等多项荣誉囊括在内。

在授证仪式上，苏州UL美华认证有限公司总经理施峻对天合光能在可持续发展方面的成就表示衷心的祝贺。他表示天合光能先后获得EPD和CFP认证，彰显了其在产品生命周期管理方面的绝佳实践成果，期待未来能和天合光能在ESG等更多领域进行深入而广泛的合作，相信天合光能将在推进实现"双碳"目标和绿色能源的长足发展进程中贡献更多力量。

未来，天合光能将持续严格遵从ESG的标准要求，持续践行绿色发展理念，成为具备ESG国际竞争力和影响力的标杆企业，共创美好零碳新世界。

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