玩咖初體驗｜滑雪小白攻略！在台灣上課費用多少、日本雪場怎麼選？10個初學者必知QA

隨著疫情解封，越來越多人開始出國滑雪，白雪皚皚的銀白世界既浪漫又唯美，但出國滑雪前需不需要先在台灣上課呢？如果要上課又要花多少費用和時間？如果你跟我一樣是滑雪小白，那麼或許這10個初學者必知QA能幫你解答一些心中的疑惑～ by Rose Tai- 2024/03/12 更新 Photo / iSKI 滑雪俱樂部臉書、RT 今年初我決定給自己一個目標，就是挑戰滑雪，但我擔心到日本滑雪場後會不知所措，所以先在台北找到滑雪俱樂部「iSKI」，並上了一堂體驗課，信心感增加5％後，趁著過年期間獨自前往東京旅行。因為我知道自己有點笨手笨腳、平衡感又不太好，所以當時心情其實是很坎坷，再加上功課沒做好，導致我一度錯過新幹線，只能隔天一大早再度挑戰，讓我真正踏上雪場時，有種恍如隔世的感覺，一切都太美了！冷冽的空氣、鬆軟到我一度拔不出雪靴的雪地，的確是在台灣很難有的經歷。 雖然經過這趟旅程後，我很確定自己沒有什麼滑雪細胞，但還是覺得非常好玩，而且也深刻感受到大自然的美麗與無情，上一刻才出太陽，下一秒天空突然烏雲密佈下起了雪，滑雪不能只顧著耍帥、追求刺激感，安全更是第一重要的事情，祝福每個外出滑雪的旅人都能快快樂樂出門，平平安安回家。 Q：單板（snowboard）和雙板（ski）要怎麼選擇？ A：相信這幾乎是所有初學者遇到的第一個難題！到底是要選單板還是雙板呢？單板看起來很酷，但感覺就很難學；雙板似乎比較好上手，可是好像比較沒有那麼好玩。同為滑雪小白的我也思考了非常久，並到處向剛從國外滑雪回來的朋友請益，的確大部分的年輕人都會選擇單板，因為單板拍照起來就是很帥～ 滑雪俱樂部的教練表示兩種類型的學員人數各佔一半，如果真的要說有什麼區別的話，單板雖然比較難入門，可是一旦踏過初階的門檻後，掌握好技巧就可以快速上手；雙板則是一開始比較好學會，但如果要專精就需要花費大量時間和精力練習。如果只是想玩玩雪、拍拍照，單板或許是不錯的選擇，若是你想要花個一兩天認真體驗滑雪的快感，雙板就是你的好夥伴。 Q：滑雪會很難學嗎？ A：以我的經驗來說～真的很難（笑），但我的朋友都說很簡單，所以每個人的體感難度或許是天堂和地獄的差別。滑雪真的是個體力活，需要有足夠的耐力、肌力以及核心，最重要的是不能害怕摔倒，所以年紀越小越容易學，因為通常小朋友只要覺得有趣，就算撲街都可以馬上站起來繼續玩！反觀年紀稍微年長一點點點點的我，真的很擔心一屁股坐到地板上就站不起來了（笑），所以與其說技巧很重要，我認為能夠克服內心恐懼更是關鍵。如果你喜歡速度感，又不摔不痛，滑雪或許就是你的命定興趣。 Q：滑雪課程費用多少、要多久？ A：台灣每間滑雪學校的課程都不太一樣，這次我選的滑雪俱樂部「iSKI」單板和雙板課程都分初階（8堂課）、中階（16堂課）、高階，每一級別都有需要學會的技術，比如最初階的後刃煞車、轉彎到進階的s turn、半制動轉彎。大部分的滑雪學校初階課程大約落在一萬五上下，若是揪親朋好友一起還有折扣，中階、高階課程學費更貴，三個階段上完大概需要準備8萬左右。若是你想要在國外滑雪場上課，光是一天八小時課程就要價上萬新台幣，所以有許多人才會選擇先在台灣上課，出國就好好享受滑雪的樂趣，有些學校提供單堂體驗課程，大部分價格落在兩千，若是不確定自己有沒有滑雪天份，不妨先上一堂嘗試看看。