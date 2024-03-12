路透：中国发展高层论坛月底登场，李强恐不会与全球CEO的会面

路透社星期二（3月12日）引述三位知情人士报道称，中国总理李强不打算在3月底举行的中国发展高层论坛（CDF）上与访华的境外代表会面。市场情绪恶化之际，这一安排引发人们对中国政府吸引海外投资承诺的担忧。 自2000年以来，中国发展高层论坛每年在北京钓鱼台国宾馆举办，传统上是全球企业首席执行官和中国政策制定者面对面沟通的重要机会。苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和桥水咨询公司创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）都是常客。 论坛中最重要的环节之一即是中国总理与企业代表们的会议。然而，据报道，虽然李强仍计划参加今年3月24日至25日的论坛活动，但他不会如往例会见境外代表。 知情人士补充说，论坛的计划仍在敲定中，可能会有变动。 中国发展高层论坛的主办方和国务院新闻办公室暂未回应路透社的置评请求。 此前，中国出人意料地宣布取消过去三十年“两会”结束时国务院总理举行中外记者会的惯例。这是中国经济和政策日程上最受关注的活动之一。 一些观察人士认为，此举是中国日益注重内部事务和中央集权控制的迹象。 根据中国外交部去年3月发布的声明，李强去年接棒上任后不久，便在北京会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表，并同他们座谈，时任外交部长秦刚也一同参加会见。 在这个重要的公开会晤场合，李强承诺，无论国际形势如何变化，中国将坚定不移扩大对外开放，且“开放的大门会越来越大”。 李强接着在去年和今年多次与外国商界领袖的活动中，多次重申“开放”的信息。最近一次是在今年1月的达沃斯世界经济论坛上。 李强当时与摩根大通、英特尔、巴斯夫等14家跨国企业的首席执行官共进午餐，同样强调：“中国对外开放的大门将越开越大，欢迎外国企业来华投资。” 然而，即使李强多次极力呼吁外资投资，外商外资仍纷纷逃离。 中国商务部和国家外汇管理局的数据显示，2024年1月，中国实际使用外资（FDI）金额同比下降11.7%，至人民币1127.1亿元。另去年中国国际收支的直接投资负债（direct investment liabilities）较2022年大减82%，仅增加330亿美元，增速创下1993年以来最低水平。 外国企业一直在努力协调，希望中国领导人就外企关心事项提出更多公开回应，包括更广泛的反间谍法、对咨询公司和尽职调查公司的突击检查、出境禁令等。继两会会后总理记者会遭取消后，外企和总理的沟通机会若再取消，外企对华投资的信心恐将再遭打击。 （此文依据了路透社的报道。）