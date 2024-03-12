布林肯在牙买加就海地危机举行紧急会谈

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周一（3月11日）抵达牙买加，与加勒比地区领导人一起讨论解决海地政治暴力和向海地人民紧急提供人道主义援助的问题。 加勒比国家联盟加勒比共同体（CARICOM）表示，会谈的重点是稳定海地的安全和解决紧迫的人道主义需求。 加勒比共同体一直在与海地的利益攸关方积极对话，包括总理阿里尔·亨利（Ariel Henry），以寻求解决方案。 周日，美国军用飞机从海地撤离了非必要的使馆人员，并部署了更多美军以加强使馆安全。这次行动是海地动乱的最新迹象。海地的帮派暴力不断升级，导致数十万人逃离家园，并可能推翻政府。 美国国务院表示，海地目前的安全局势“不可预测且十分危险”，美国大使馆协助美国公民的能力“严重受限”。 美国国务院对海地的旅行警告自2023年7月以来一直保持在四级：不要前往海地。 美国国务院发言人对美国之音（VOA）表示：“自2023年7月27日起，太子港美国大使馆一直处于‘命令撤离’状态。在这段时间内的调整并不罕见，也不代表我们整体态势的变化。” 安全和人道主义局势 首都太子港主要监狱遭到帮派袭击后，海地于3月3日宣布进入紧急状态。当时亨利总理正在肯尼亚敲定联合国支持的维和任务协议，旨在解决海地的帮派暴力问题。 这些帮派要求亨利辞职。据报道，他目前滞留在美国领地波多黎各。 随着太子港帮派暴力不断升级，海地政府已将紧急状态延长至4月3日，宵禁也延长至3月11日。 据国际移民组织（International Organization for Migration）驻海地办事处称，武装团伙实施的暴力行为已迫使海地各地超过36万人逃离家园。 联合国儿童基金会（UNICEF）警告说，海地的关键社会服务正处于崩溃边缘，数百万儿童和平民赖以生存的人道主义应对措施也受到严重损害。 政治改革 亨利在2021年总统若弗内尔·莫伊兹（Jovenel