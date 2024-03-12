香港23条草案煽动意图最高刑期大增至7年 大律师形容记者头上的刀“更利”

香港立法会上星期五开始突然加快《基本法》23条草案审议，至星期一连续第4日加开法案委员会逐条审议，有报章统计截至星期日合共开会接近20小时，已完成审议主要罪行条文，平均 每部分罪行审议花74分钟。 其中较受关注的煽动意图罪最高刑罚，由首次定罪的最高监禁两年大增至7年，如果涉及勾结境外势力可监禁10年。香港记者协会发表声明表示，草案多项内容只会严重加深寒蝉效应，将香港变为单一声音的城市。有大律师形容煽动罪加重刑罚，有如记者头上的刀“更加利”。 有关中国国家安全的《基本法》23条上星期突然加快立法的速度，港府上星期五(3月8日)刊宪公布《维护国家安全条例草案》条文，立法会同日上午加开特别会议，罕有地在草案刊宪的同一日进行首读及二读，随即在当日下午举行法案委员会会议，展开条文逐条审议工作，甚至周末星期六、日都加开约8小时会议，连日密集式开会全速审议。 近20小时会议完成审议主要罪行条文 至星期一(3月11日)连续第4日加开法案委员会，逐条审议长达212页、合共涵盖5大类罪行的草案条文，包括叛国、叛乱及具煽动意图的行为、与国家秘密及间谍活动相关罪行、危害国家安全的破坏活动、以及境外干预罪。 据香港《明报》统计截至星期日(3月10日)，法案委员会合共开会接近20小时，已完成审议主要罪行条文，平均每部分罪行审议花74分钟。 法案委员会主席廖长江指示，星期二(3月12日)再次加开会议，将举行4次会议、每节两小时，这是法案委员会连续第5日开会，合共审议了36小时。至于原定星期三(3月13日)举行的立法会会议，恢复二读辩论《2023年水务设施(修订)条例草案》，不过，发展局星期一已撤回相关草案二读，“让路”给法案委员会继续加会审议23条草案。 煽动罪最高刑罚加辣三倍引关注 过去4日审议的主要罪行条文，其中较受关注的煽动罪，包括“作出具煽动意图的作为”，或“发表具煽动意图的文字”即属犯罪，首次定罪可判处监禁7年，如果涉及勾结境外势力更可能判监禁10年。 至于“管有煽动刊物罪”，最高可判处监禁3年。条例草案又列明，无需证明煽惑扰乱公共秩序，或煽惑暴力的意图。 对比现行《刑事罪行条例》第9及第10条的煽动罪，煽动意图相关罪行，首次定罪最高可判监禁两年，管有煽动刊物罪首次定罪最高可判处监禁一年，可见23条草案建议的煽动罪刑罚“加辣”，较现行刑罚明显加重3倍。 条例又列明，“煽动意图”将不限于煽惑暴力行为，亦包括意图引起中国公民或在香港特区的人对“中国国家根本制度”、中国国家机构、北京驻港机构中联办和国安公署等机构的憎恨或藐视，以至“意图引起特区不同阶层居民间或中国不同地区居民间的憎恨或敌意”等。 记协指煽动定罪率百分百 或不敢批判政府 就《基本法》第23条草案，香港记者协会(简称记协)上星期五(3月8日)发声明回应认为，相关条文仍有妨碍香港新闻自由的忧虑，并容易造成触犯报导及采访的危险误区，记协对草案文件感到失望，又认为印证了记协于咨询期提出，法例将钳制香港新闻及言论自由的忧虑。 记协表示，留意到草案有多项内容与该会提交的建议相反。包括草案标明煽动罪将无须证明被告人具煽动暴力、或扰乱公共秩序的意图，刑期增至最高监禁10年。多项牵涉中国国家秘密的行为，亦毋须证明具有危害中国国家安全的意图，已属犯罪，记协对上述条文感到忧虑并深表关注。 据记协统计，自港版国安法推行超过3年半以来，已有多家香港传媒关闭，至少90名市民、当中包括至少8名新闻管理人员，因煽动而被拘捕，其中29名市民被已判入狱，至今定罪率百分百。 记协认为，在香港的新闻工作者、传媒和时事评论员，此后发表批判政府的报导及言论时会有忧虑，甚或自我审查，不敢报道。 加深寒蝉效应香港变单一声音城市