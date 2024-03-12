中共喊完房企「該破產的破產」 悄悄出手救萬科 【新唐人北京時間2024年03月12日訊】中共住建部官員在「兩會」期間又提「房住不炒」，並稱房企「該破產的破產」。日前有消息指，中共國務院出手救助曾經的「最健康」房企萬科集團。 3月9日中共全國人大記者會上， 媒體許多問題都聚焦在房地產。 中共住房和城鄉建設部部長倪虹在會上再次提到，要堅持所謂「房子是用來住的、不是用來炒的定位」，並稱要構建「市場＋保障」的所謂「房地產發展新模式」云云。 倪虹還提到，「房地產市場在調整、穩定市場的任務依然艱巨」。他並宣稱，對於「嚴重資不抵債、失去經營能力的房企」，要「該破產破產、該重組重組」。 自2021年以來，中國恆大集團和碧桂園等大批房企巨頭接連暴雷。其中恆大今年1月份已被香港法院勒令清盤。但此前並未傳出官方出手救恆大的消息。 不過，據路透社3月11日報導，中共監管層最近出面，為陷入違約危機的萬科集團「減壓」。 匿名消息人士說，中共國務院正在協調此事，要求大型銀行加強對萬科的融資支持，並且要「儘快取得進展」。官方還要求私人債權持有人與萬科討論債務延期。 萬科曾經號稱「中國財務最安全的房企」，但已屢傳財務危機。去年10月，萬科的境外美元債就曾突然價格大跌、收益率狂飆。 最近幾週，網上熱傳萬科與部分貸款機構進行債務展期談判，卻被拒絕。這些債務包括新華資產的100億元人民幣。消息傳出後，萬科A股一度跌超5％，港股萬科跌幅超過7%，交易債券跌最慘的一支超過20%。 一名消息人士上週告訴路透社，泰康保險、中共國企中國財險和新華保險等保險公司都已收到萬科的債務延期請求。 另據彭博社消息，至少兩家北京的保險公司要求其外部投資組合經理必須密切監控萬科的信用風險。一家人壽保險公司還要求其退休金經理限制曝險狀況。 最近萬科接連出售旗下資產，被認爲是為還債。 今年2月份，萬科低價賣掉旗下最賺錢商業項目「上海七寶萬科廣場」的50%股權，完全退出股東。去年12月，萬科已經出售三家悅榕酒店管理公司的股權。 （責任編輯：周歸航） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/11/a103860914.html