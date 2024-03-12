傳成都男高樓上捅死多人 並與公安對峙（視頻） 【新唐人北京時間2024年03月12日訊】網傳四川成都市一名男子在高樓上持刀隨機捅殺多人，樓道裡到處是血跡。此人犯案後還與公安對峙多時。 3月11日，網上傳出大量影像和消息，顯示成都一棟高層大樓內發生血腥殺人事件。據説事發位於成都市高新區天府二街吉泰路交匯處的恆大珺臨閣29棟，一名男子在樓道內連殺三名女子，「遇到人（就）捅」，「專門殺女的」，「都殺了三個人了」。 網傳照片和視頻顯示，一名女子仰面倒在地上，疑似已經死亡。該女子從頭到腳全是血跡，周圍地上也滿是鮮血，應該是全身多處受創。還有一名僥幸逃過一劫的女子坐在椅子上，胸腹以下全是血，地上也流了一灘血。 還有視頻顯示，一名渾身是血的女子被放在擔架床上抬出大樓，已經沒有任何反應。拍視頻的男子似乎在質疑官方作秀：「（人）死了吧已經？」 從這些影像來看，凶手行凶時非常瘋狂。 另有視頻和消息顯示，公安趕到後，行凶男子打碎高層的一扇玻璃，並站在破洞前，與公安對峙。 當天晚間的照片顯示，公安仍未能控制凶手，很多市民在樓下圍觀。中共官方爲此還專門派出穿藍色馬甲的人員在樓下和附近街道「維持秩序」。 該樓內一個門店發布的聲明顯示，一名渾身是血的女子逃到店內，被兩名女店員救下。之後該門店發消息求助，並將受傷女子的照片發到物業群內。爲此，該聲明還要求大家「不要傳謠」，「以警方公布爲準」，疑似該門店事後被官方施壓。 當晚成都公安通報稱，凶案發生在3月11日12時35分，犯罪嫌疑人為鐘某某（男，31歲，內江人）。 通報並稱，事發地點是「天府二街某酒店」，案發原因是一起「網絡交友糾紛」，現場有「兩名受傷女子」，嫌疑人行凶後「欲從酒店窗臺跳樓輕生」，「已被控制」云云。 不過，公安通報多處與網絡視頻和照片不符，疑似「輿論維穩」的產物。 （責任編輯：周歸航） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/11/a103860956.html