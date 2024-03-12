中國女帶25萬美元現金出境被查 引發熱議 【新唐人北京時間2024年03月12日訊】隨著中國經濟和政局不斷惡化，資金出逃也持續加速。日前，一名中國女子攜帶25萬美元從珠海出境，被海關攔截，引發熱議。 據「海關發布」3月11日消息，3月4日晚上10時50分許，位於珠海和澳門邊界的拱北口岸，大陸女子夏某通過「無申報通道」出境時，被攔截。 海關人員發現她手提袋內裝有數沓成捆的美元現金，外套口袋內也有部分現金，共計美元25萬元，折合人民幣約180萬元，超出規定額度。 夏某不僅遭到行政處罰，而且超額攜帶的美元也被處理。 這則消息登上熱搜，引起大陸網友熱議：「為什麼罰沒？帶自己的錢走了還錯了？」「自己的錢，為何不能帶呢？」「轉移資產嗎？」 有網友直言，這是資金外逃的套路：「螞蟻搬家，闖關遊戲。」「這種螞蟻搬家把錢轉出去的情況太普遍了。」 在此之前，有中國媒體報導，2月14日，從歐洲回國的霞先生（化名）返回歐洲時，有熟人委託他攜帶10萬人民幣現金，結果在上海出境時被攔截。 隨著中國經濟持續下滑，人民幣匯率不斷下跌，政府監管也愈發嚴厲，很多中國富人擔心掉入當局「共同富裕」的陷阱，利用各種方式將大量現金偷偷帶出國，在海外建造第二個家園。 2023年11月14日，澳洲《悉尼先驅晨報》報導說，中共對私營企業的打壓，地緣政治緊張局勢，以及中共高層推動的「共同繁榮」讓中國富人甚至中產階級感到恐慌。「中國的富人正在利用完全陌生的人，將現金偷偷帶出國」。 報導稱，很多中國富人為了把資產轉移到海外，願意將畢生的積蓄託付給一群僅通過網絡社交平台認識的陌生人。32歲的中國女士菲比就是其中一員，最近她將約100萬元人民幣（合21萬美元）偷偷帶出國。 出於隱私和法律問題，菲比沒有透露她的全名。她介紹了整個過程，首先必須將錢轉入中國服務商的賬戶，幾個小時後，她在香港持有的一個單獨賬戶陸續收到零碎的匯款，總共來自10個人，其中一人是通過ATM存入了相當於2000美元的現金。 菲比表示，儘管在中共管控下，香港失去了許多自由，但一旦有了現金，她就可以去到任何地方。 前大陸資產管理公司首席合規官梁少華律師2023年10月接受大紀元採訪時說，中國資金外逃的方法有很多種，「比較笨的方法就是現金直接走香港，甚至用車拉一堆現金過去，還有走黃金的。現在也有不少，一些貪官和企業主在這樣做。因為香港羅湖海關不是每個人每輛車都檢查，找十個二十個跑腿的帶過去，然後在香港換成美金」。 此外，中國遊客在旅行時將現金留在國外的情況也很普遍。法國投資銀行Natixis高級經濟學家加裡‧吳（Gary Ng）估計，2023年有多達1,500億美元的資金通過這種方式流出國外。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/12/a103861103.html