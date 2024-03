焕新启航，迪卡侬发布全新品牌形象和战略布局

上海2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年3月12日,全球领先的多领域专业运动品牌迪卡侬集团宣布全球品牌焕新,推出全新品牌宗旨“Move People Through the Wonders of Sport”,以及全新品牌战略“北极星”,致力于让最广泛的大众可持续地享受运动。同时,迪卡侬还发布了包含“轨道”形标志的全新品牌形象,彰显品牌活力与前瞻性视野。

自1976年成立以来,迪卡侬始终坚信,为构建更健康、更快乐的社会,体育运动发挥着至关重要的作用。如今,人们对运动的需求比以往任何时刻都更为迫切。

在品牌升级初期,迪卡侬就制定了“北极星”战略这一宏伟蓝图,意在通过贡献迪卡侬力量,加快实现造福人类社会、打造宜居地球家园的使命。在“北极星”战略的指引下,迪卡侬全新的品牌宗旨“Move People Through the Wonders of Sport”应运而生。

为推进“北极星”战略,迪卡侬聚焦三大关键领域,即重塑客户体验、践行可持续发展承诺以及实现企业端到端的现代化。此次品牌焕新也正是迪卡侬全方位提升客户体验的核心所在。

迪卡侬全球首席执行官 Barbara Martin Coppola 表示:“当前,我们正处于迪卡侬过去与未来的交汇点。如今,人们对运动的需求程度大幅提高。运动可以增强凝聚力,同时又能促进人们的身心健康。迪卡侬希望通过‘Move People Through the Wonders of Sport’这一宗旨,为人类、社会及整个地球带来更积极的影响。我很自豪能与团队齐心协力为实现‘北极星’战略的雄心壮志奋力前行。我们很高兴地看到,运动将来自不同文化背景的朋友们连接在一起,大家可以选择适合自己的运动方式,展现各自独特的个性魅力。我相信,通过我们的宏伟目标以及不断发展的商业模式,我们必将成为独特且值得信赖的领先运动品牌。”

焕新亮相,迪卡侬宣布全新品牌形象及品牌组合

迪卡侬全新品牌形象令人耳目一新,既传承了品牌精髓,也展现了对未来的期许。除了采用象征活力的蓝色外,迪卡侬还引入了全新的“轨道”形标志,它不仅代表了运动,同时也寓意着迪卡侬将运动推向新高度的雄心以及推进循环经济的承诺。发展循环经济也是迪卡侬可持续商业模式的核心。

迪卡侬充分发挥在专业运动领域的优势,将旗下品牌进行优化组合,让每个人都能享受到运动的欢益。全新品牌组合包含9大运动品类:QUECHUA(户外运动)、TRIBORD(水上运动)、ROCKRIDER(山地骑行运动)、DOMYOS(健身运动)、KUIKMA(球拍类运动)、KIPSTA(团队运动)、CAPERLAN(钓鱼、荒野探险、马术运动)、BTWIN(滑板轮滑和城市通勤运动)以及INESIS(高尔夫及目标运动);此外还包括4大专业品牌,分别是VAN RYSEL(公路自行车运动)、SIMOND(攀岩运动)、KIPRUN(跑步运动)以及SOLOGNAC(狩猎运动)。

可持续理念驱动商业模式创新

体育运动能够为社会和民生带来诸多裨益,但不能以牺牲地球为代价。迪卡侬致力于成为推动可持续发展的中坚力量,并承诺到2050年实现净零排放。迪卡侬的脱碳目标是(包含范围1、2和3):

2026 年,二氧化碳的绝对排放量减少 20% ;

2030 年,二氧化碳的绝对排放量减少 42% ,到 2050 年实现净零排放。

为实现这一宏伟目标,迪卡侬已于2023年连续第二年实现了“业务增长”与“二氧化碳排放”的脱钩。

当前,迪卡侬携手供应商与合作伙伴,共同推动整个供应链的可持续发展。通过协同合作,实现工业生产脱碳,为打造创新的循环经济商业模式奠定基础。这也意味着,迪卡侬正致力于延长其所有运动产品的生命周期,使其能够被重复使用、维修和回收。

“数字优先”,打造卓越客户体验

在数字技术的加持下,迪卡侬对其全球范围内的电子商务平台进行升级,旨在为客户打造随时随地的无缝购物体验。

迪卡侬采用行业领先的数字化工具和人工智能算法,以提升供应链的数字化水平,从而实现更精确的需求预测、商品分类规划和库存管理。这不仅显著降低了库存水平,同时也降低了运输成本、减少了碳足迹,并且缩短了交付周期。

此外,迪卡侬在美国还推出了适用于Apple Vision Pro的3D购物应用程序,以全新的方式为客户打造身临其境的体验。

未来数月内,迪卡侬将对其全球1,700多家门店进行一系列焕新升级,包括为顾客提供更直观的购物导航、更醒目的产品陈列,同时还将打造虚实结合的数字化互动体验、营造更轻松愉悦的购物氛围。

立足创新,打造多领域专业运动品牌

迪卡侬全球拥有超过850名工程师和400名设计师,每天都在尽其所能地研发、设计、尝试并测试新的材料和产品,以打造一系列具有开创性的运动解决方案。目前,迪卡侬共拥有900项专利。

依托于深厚的创新文化,迪卡侬内部孵化出一系列专家团队,包括支持本地业务的Booster Innovation、研究运动和人体动力学的Sports Lab、3D模型中心AddLab,以及打造未来运动体验的Advance Design等。

携手并进,未来可期

迪卡侬致力于成为“全球最具包容性组织之一”。2023年,迪卡侬高管团队首次实现了性别平衡。同时,迪卡侬还将于2026年实现一系列前所未有的承诺,其中包括衡量员工代表性、包容性与归属感,并为实现这些承诺采取积极行动。迪卡侬还将通过制定全球统一标准,塑造多元、平等、包容(DEI)的企业文化。

此外,迪卡侬致力于构建多元社群,其中包括女性领导力等相关计划,并与专注于DEI领域的外部专家建立合作伙伴关系。2023年,迪卡侬获得了多项行业殊荣,其中包括在福布斯“零售与批发”类全球“最佳女性雇主”排行榜中位列第十。

