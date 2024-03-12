让消费更好地发生 2024消费品渠道营销创新峰会在沪召开

上海2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月11-12日，CCFA新消费论坛——2024消费品渠道营销创新峰会在上海召开。本届峰会汇聚了近三十位国内外零售、消费领域的重量级嘉宾和600余位零供企业代表，在"让消费更好地发生"主题之下，共同围绕"消费品与渠道观察"、"新消费品牌渠道营销"、"消费品渠道的精细化运营"、"消费品渠道的增量破局"等话题进行了深度对话，共同热议未来零售消费发展趋势，探索零供合作新思路、新方法。



峰会现场

中国连锁经营协会副秘书长杨雯在开场致辞中首先指出当前消费品渠道市场正面临的增量与变化。一是消费习惯碎片化带来的线上蛋糕更为细分化和从集中化走向多元化；二是整个零售市场的折扣化贯穿，消费者会更加关注品质不变的性价比更高的商品；三是即时零售的增量，将成为线下零售的有效补充，未来将有更多企业进驻到这一赛道；四是渠道管理的趋于数字化和精细化，企业需要将大数据、人工智能、云计算等更多前沿技术投入到渠道的管理之中，实现管理的可视化、自动化与智慧化；最后是品牌商与渠道商之间的深度合作将更为迫切，共同探索、创新更多的合作模式服务好消费者；同时体验作为线下渠道区别于线上最大的优势与特征，零供双方也应共同探讨如何让消费者重返线下，沉浸式逛店，将"场"的属性发挥到极致，探索出更适合消费者的体验式消费产品。



中国连锁经营协会副秘书长 杨雯

在"消费品与渠道观察"议题中，分众传媒创始人江南春，宝洁大中华区集团战略营销事业群负责人、集团副总裁杨继红（Ann Yang），蒙牛集团副总裁&低温事业部、鲜奶事业部总经理罗彦分别从"存量博弈逆周期 品牌如何逆势增长"、"追求极致卓越 引领品类发展"、"品牌的可持续发展以及渠道观察"等角度对当前市场的竞争格局、渠道变化以及应对策略进行了深入的剖析与分享。

分众传媒江南春认为未来十年中国消费者对美好生活的向往依旧存在，只是消费逻辑发生了改变，变得既要性价比，又要颜价比，还要心价比了。在市场进入存量博弈期的当下，品牌要增长要突围，唯有不断创新，创造差异化的产品与服务的同时，通过市场营销成为顾客心智中的首选，方能获得逆势增长。

宝洁杨继红总则分享了宝洁基业长青，穿越经济周期的秘密——就是追求极致卓越，引领品类发展。她认为，品类的发展才是品牌获得更大增长和可持续增长的前提。零和博弈、份额之争并不是行业健康发展的未来，而是应该所有零售伙伴、品牌同仁一起，以消费者为中心，更好地满足消费者需求，提升消费者体验，一起把品类做大，把市场做大，最终实现消费者、合作伙伴和企业的共赢。

蒙牛副总裁罗彦也分享了蒙牛对于当前市场的思考，企业需要重新进行品牌价值梳理，给到消费者更多功能性延展，在产品创新上需要更加细分垂直赛道，总而言之，是要回归品类价值，洞察消费者在不同渠道的需求，顺应渠道的变迁，帮助企业真正实现业务增长。

在"新消费品牌渠道营销"议题中，乐尔乐执行副总裁陆继春分享了"如何用传统超市生鲜板块逻辑将食品、百货板块重做一遍"，在他看来，硬折扣是零售未来发展的一大趋势，如何将其落地，乐尔乐的做法是把复杂的事情简单化，总结几个关键词就是——做减法、做产品和做价格。

交个朋友副总裁崔东升从直播带货的角度分享了如何逆势做好消费品牌，他表示，企业可以从两个方面抓住红利窗口，一是以直播为渠道，从产品、渠道、内容、社交等维度，重新梳理消费链路闭环；二是适应数字化时代的变化，注重人群资产的经营、单品的打爆，从而做出差异化声量。

苏州万店掌联合创始人朱友闻和华创证券的首席分析师欧阳予则分别分享了AI如何驱动零售场景新体验和性价比消费下的食品饮料渠道趋势。

在此议题中，还组织了一场消费品与零售企业合作新探索的深度对话，中国连锁经营协会副会长兼秘书长王洪涛与元初食品副总裁金星、黄商集团副总经理兼综超事业部总经理司凯、盼盼食品副总经理陈文忠和卫龙集团新零售与CVS总经理李婷婷四位消费品、零售渠道企业代表，就自有品牌的打造、品类管理、产品渠道分配、消费者需求满足、零供合作的理想状态与理想模式等话题进行了对话探讨。



圆桌对话环节

在"消费品渠道精细化运营"议题中，好特卖联合创始人张宁、青岛啤酒优家健康饮品副总经理过旭炜以及微店24营销负责人陈晨分别从酒水如何融合运维实践、构建企业发展第二曲线，智能零售如何赋能品牌创新，微店24如何科技赋能，实现单店营收20%的角度进行了热烈的讨论与分享。

好特卖联合创始人张宁分享了其在自身运营、消费品运营及会员管理上探索出的成功经验，就是把三个方面做到极致：极致低价，情绪消费和算法赋能。

峰会中，中国连锁经营协会会长彭建真联合英特尔共同发布了《零售门店数字化赋能专项报告》。



报告发布

在第四个议题"消费品渠道增量破局"中，亿滋大中华电商负责人修泽荣，百事公司大中华区食品业务首席市场营销官穆欣砚，白象集团现代渠道公司总经理宋湘怡，SUMMIT STORE尾崎贵宏及其促销合作伙伴株式会社KREO市场营销本部营销总监松本善嗣，椰树新媒体宣传负责人、椰树直播团队负责人尹丹丹以及盒马产业研究院副院长陈丹也进行了精彩的分享。

作为很早就开始拥抱即时零售的亿滋，修泽荣认为当前的即时零售一定是品牌场景化、数智化、全域化的运营，在这一阶段亿滋将专注做三件事：深挖场景、拓展新品和数字赋能。

在消费者变得越来越强大，更有主动权去选择品牌、渠道的今天，百事大中华区食品业务首席市场营销官穆欣砚道出百事的策略就是以消费者为中心，以不变应万变。对于以消费者为中心，百事也认为不能停留于口号，而是要贯穿从前端到后端的始终，贯穿到每一个业务单元。

在直播间纷繁林立的当下，椰树直播间为何可以频频出圈，独树一帜，峰会也请到了椰树新媒体宣传负责人兼直播团队负责人尹丹丹进行了分享，她认为，对于老品牌而言，就要跳出原本的固有宣传方式，去做另一种营销和宣传，为老品牌注入新的模式，焕发新的生命力。

作为新零售品牌的代表，盒马的自有品牌被大众所熟知，盒马产业研究院副院长陈丹分享了盒马做自有品牌的策略，就是围绕好、更好、最好的策略，从更好吃、更健康、更便捷、更专业的维度打造让消费者信任的产品。

会议同期还举行了《快消品营销创新，实战成果汇报》和《自有品牌开发时间，实战成果汇报》两个平行论坛，来自中粮福临门、华润雪花啤酒、不之名品牌事务所主理人、永旺中国的几位嘉宾进行了精彩的分享。



平行论坛

峰会翌日，中国最大的零售展——第二十四届中国零售业博览会将在国家会展中心开幕，持续探索中国零售业的未来发展。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com