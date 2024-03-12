众巢医学宣布成功为超7000名系统性红斑狼疮患者提供药物援助服务

上海2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 众巢医学（NASDAQ交易代码：ZCMD）（简称"众巢医学"或"公司"），一家提供肿瘤等重大疾病患者服务的平台化互联网科技公司，今日宣布旗下上海众芯医疗科技有限公司("众芯")，成功为累积7000多名系统性红斑狼疮（SLE）患者药品援助服务，并减轻他们因长期治疗所面临的经济挑战。

SLE是一种影响多个器官的慢性炎症性自身免疫疾病。通过患者援助项目，众芯为符合条件的低收入患者免费提供泰它西普和贝利尤单抗SLE治疗药物。依托自主开发的患者援助项目技术服务平台，众芯对接医院、药店、企业、非营利性组织等社会资源，为SLE患者提供药物援助、疾病随访、药物管理和健康教育服务，帮助患者坚持长期治疗。在患者援助项目期间，众芯与药房协作，共分发了约130,000剂药物，协助超7000名SLE患者减轻了长期治疗的经济负担。

据于2022年在协和医学杂志上发表的文章《从我国系统性红斑狼疮的诊治现状寻找可能的解决方案》，中国在2020年约有100万SLE患者，且中国的SLE具有患者数量多、并发症率高、社会及经济负担重以及患者对疾病知识了解不足等特点。SLE患者面临重大的医疗费用，药物费用占其支出的大部分。中国系统性红斑狼疮研究协作组（CSTAR）研究数据显示，患者的月度疾病相关支出从1000元到5000元不等，其中药物费用占支出的59.49%。此外，约49.45%的中国SLE患者无固定工作且收入不稳定；约91.15%的SLE患者认为他们当前的治疗造成了财务负担。

众巢医学董事长兼首席执行官杨伟光先生评论道："我们很高兴地宣布我们成功为SLE患者的提供了药物援助，这也再次表明了我们对面临癌症和其他重大疾病患者提供持续支持的坚定承诺。我们的患者援助项目和药物援助服务已经惠及了许多患者，我们致力于扩展这些项目，以覆盖更多需要帮助的患者。我们期望将继续努力创新，改善我们的平台，在患者的整个医疗过程中提供专业服务，以缓解治疗难题，提高治疗效率。"

关于众巢医学

众巢医学成立于2012年，办公室位于上海和北京，是一家提供肿瘤等重大疾病患者服务的平台化互联网科技公司。众巢医学通过其旗下"医学慕课"（www.MDMOOC.org）平台为医护工作者提供在线专业医学培训和教育服务，通过其旗下"众芯健康"提供肿瘤和罕见疾病专业领域的患者管理服务，通过"智寻互联网医院"为患者提供互联网医疗服务，通过"鑫江医药"为患者提供药品服务，以及运营"阳光健康学堂"平台为大众提供医疗保健信息。更多信息请访问公司投资者关系网站: http://izcmd.com。

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