Automation Anywhere 宣布，其第四季度业绩创下历史新高

主要得益于生成式 AI 主导的交易、大型企业客户和强劲的客户保留率

持续盈利、季度增长和强劲的发展势头将延续至下一财年

加利福尼亚州圣何塞2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 旨在帮助 AI 在各企业中发挥作用的智能自动化领域领军企业 Automation Anywhere于今日宣布,在以生成式 AI 为驱动的自动化解决方案、大型企业客户交易和全球强劲销售的推动下,其第四季度实现业绩的历史性新高。在强劲的表现和全球增长的推动下,该公司报告第四季度业绩超过了预期和目标,尤其是与第三季度相比增长了 50%,大型交易年同比增长 14%。

Automation Anywhere 行政总裁兼联合创始人Mihir Shukla 表示:"我们的第四季度和 2024 年全年业绩表明,我们有能力持续为客户创造价值。对于公司而言,这是关键的一年,其实现了强劲的增长,并提前实现了盈利。我们看到越来越多的客户通过大规模部署 AI 和智能自动化解决方案,切实体会到这些技术对安全、可靠业务转型的益处。步入 2025 财年,我们拥有非常强劲的投资前景和利好因素。"

公司的高客户留存率是一个强烈的信号,表明了客户参与的积极性、承诺并与 Automation Anywhere 的战略和愿景保持一致。与此相关的是,Automation Anywhere Pathfinder 社区计划在过去一年中实现了 20% 的增长,而 Automation Anywhere University 线上课程完成总数达到了惊人的 300 万。

Shukla 继续说:"我们专注于行业和特定的垂直解决方案,以帮助客户加速实现更显著的过程自动化成果,这是我们进入新财年的战略重点。我们从客户处收到的反馈证实了生成式 AI 和自动化所蕴含的价值。我们的客户正在积极响应生成式 AI 自动化所带来的巨大机遇,并督促我们助力其优化切实、可衡量和变革性的成果。"

Osaic 交易与运营执行副总裁 Tim Hodge 表示:"我们已经在各种 Osaic 应用程序和过程工作流程中部署了 Automation Anywhere 的智能自动化平台,取得了令人印象深刻的客户体验改善和内部效率。我们很高兴能够在我们的业务中发挥智能自动化的力量。"

JCPenney 首席会计官兼财务总监 Mark Conte 表示:"我们已经部署了 Automation Anywhere 的智能自动化平台的功能,并对早期的结果感到满意,同时对其能够为我们的业务创造的机会感到兴奋。我们希望 Automation Success Platform 能够助力劳动密集型流程的简化,并在我们组织的多个领域中节省大量成本和材料。"

关键业务亮点

年化价值逾 10 万美元的交易占该季度预订量的 75% 以上。

在全球强劲预订量的带动下,企业板块表现抢眼

客户在生成式 AI 的支持下完成了逾 10 万次流程自动化运行,凸显了第四季度的快速增长

如今,95% 的客户已完全转向最新的生成式 AI 驱动的智能自动化平台,这推动了智能自动化解决方案价值的加速实现。

与超大规模云服务商的渠道合作在第四季度的预订目标中表现优异,尤其以 Amazon Web Services、Google Cloud 和 Microsoft Azure 为亮点。

庞大的客户群、较高的客户留存率和成功的产品差异化,将继续推动现金流增加并强化财务表现

第四季度公告亮点

Automation Anywhere 宣布推出业界首个专业的生成式 AI 自动化模型,旨在大幅度改善流程自动化的开发工作。利用领先的大型语言模型并使用来自数千个主要企业应用的逾 1.5 亿个自动化流程的匿名元数据进行训练,这些模型正带来大幅的生产力提升和 9 倍的投资回报率。该公司旨在通过帮助企业快速建立简化的业务流程自动化,并节省数百万美元来改变自动化市场。

该公司宣布了一整套全新的基准测试服务和一项新的客户基准数据库计划,旨在协助企业评估流程自动化部署并实现业务价值最大化。这些最佳实践将有助于指导企业以超过其自身独立执行的速度,更快地确定最高价值的自动化优先事项。

此外,全新的 Automation Co-Pilot for Automators 解决方案已扩展至包含一套按需提供的生成式 AI 自动化功能,有助于更快、更高效地构建企业级自动化,从而实现业务流程自动化的简化,提高生产力并节省显著成本。

Automation Anywhere 还与 Amazon Web Services (AWS) 签订了多年期战略合作协议 (SCA),该协议强化了 Automation Anywhere 在生成式 AI 和智能自动化方面的行业领先专业知识,以提高企业生产力并推动业务增长,同时为 Automation Anywhere 的客户提供了更多的选择、灵活性和可靠性,以支持其生成式 AI 部署。

Automation Anywhere 第四季度及 2024 财年截至 2024 年 1 月 31 日。作为一家私营企业,Automation Anywhere 并未披露详细的财务信息。

