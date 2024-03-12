让家住得更美好，立邦与华浔品味装饰集团签署供应链品牌合作

上海2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月9日，立邦应邀参与华浔品味装饰集团（2024年）高质量发展经营大会，及由广东省市场监督管理局指导、广东3·15组委会主办，华浔品味装饰联合承办的广东3·15论坛暨“诚信同行·共筑美好”系列活动。广东省相关领导及企业代表、科研院校、专家学者齐聚一堂，共同交流探讨家居行业高质量发展之路。立邦中国TUC事业群家装事业部副总裁查毅敏出席活动，并与华浔品味装饰集团签署了2024年家居装饰供应链品牌合作协议。



华浔集团总裁冷劲松与立邦中国TUC事业群家装事业部副总裁查毅敏代表双方企业签约

广东华浔品味装饰集团是一家集全案设计、整装服务、配套材料、集成施工和定制服务于一体的大型直营连锁装饰集团，主要从事家居、写字楼、商铺、酒店等空间的设计与施工，同时还提供教育培训、家居建材供应、生态木制品生产加工、家居商城服务等上下游产业链配套服务。以“做品味空间的引领者，让中国人住得更美好”为使命愿景，华浔董事长夏振华作为装饰行业唯一代表在“广东3·15”论坛主会场上发言，更多装企行动起来，共同营造安全放心的装饰消费环境，为装饰行业诚信建设出力。

活动中，华浔集团总裁冷劲松在致辞中向装饰市场郑重承诺：无论是设计与服务，还是材料与施工，都会把品质和健康放在第一位，把客户的家当成自己的家来装修，用脚踏实地、勤勤恳恳的工作态度，全力以赴达成与客户的完美交付，让每一位客户住得更舒心、生活更美好！

立邦以“刷新美好生活空间”为企业使命，以协同创新为发展动力，从打磨好产品到实现好交付，致力于成为中国装企优质的合作伙伴。从最初的产品合作到联合举办“立邦杯”全国工地大评比，选拔华浔优秀工匠，共同推动专业技能型人才的培养，立邦与华浔已成为超过二十年的全面战略合作伙伴。本次活动上，立邦荣获华浔颁发的“2023年度最佳合作品牌”，同时，双方签署了2024年度家居装饰供应链品牌合作协议，延续战略合作关系，协同为家居消费注入活力。

从产业端拉动家装消费、实现高质量发展的全新里程碑。未来，立邦将继续以创新驱动自身发展，携手生态伙伴为消费者提供更优质的家装消费体验，共同促进中国家居市场的高品质、高效率发展。

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