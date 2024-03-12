IPC环保小英雄奖：表彰以绿色解决方案推动可持续未来的年轻力量

IPC购物中心携手安联银行，见证40个以解决环境问题为主的功能性及非功能性创意落地实现

马来西亚吉隆坡2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — IPC购物中心（IPC Shopping Centre）与其卓越合作伙伴安联银行（Alliance Bank）在上周日携手庆祝"IPC环保小英雄奖"（IPC Little Eco-Heroes Awards）的40名决赛选手诞生，庆祝他们带着热忱和创新之心打造出"绿色作品"。颁奖仪式上公布了中小学个人和团体组的各20组获奖者，每位环保小英雄凭借着出色的创意、实用性、创新性、美观性，以及对可持续发展的坚定承诺，脱颖而出获得嘉奖。

自2023年11月推介"IPC环保小英雄奖"以来，共收到151份来自中小学生的参赛作品，参赛者们真挚地展示自己的创新和环保理念，以解决环境挑战。其中有40个创意点子，通过使用回收或可回收材料制作落地实现了功能性或非功能性原型，并于3月1日至10日期间，在位于广场G层Concourse中庭展出，接受公众投票。

为了能进一步宣扬此次活动的理念，IPC购物中心在Concourse大厅设置了一系列激动人心的活动，包括可回收拯救者竞赛（Recyclable Rescuer Race）、超级回收碗（Super Recycle Bowl），以及回收战士挑战（Recycling Ranger Challenge），邀请公众共襄盛举，鼓励无论任何年龄段的人士，都可成为守护地球的卫士。恰逢学校假期期间，此独特活动提供了丰富的寓教于乐体验，鼓励访客们探索废物再利用和循环利用的概念。在以可持续发展为主题的障碍赛中，成功通关者还可获得诱人的奖励，包括100 Tack Points积分以及由安联银行赞助的环保袋。

IPC购物中心总经理林俪莹（Karyn Lim）指出："从20年前开业的第一天起，可持续生活和回馈生活的理念就一直深植于IPC购物中心。除了在日常运营中融入绿色环保措施，我们还希望鼓励和帮助周围社区承担起环保责任。在2022年，我们升级了回收和回购中心（RBBC），去年更进一步推出电动车充电站，让我们的访客更方便响应环保。我们深信，只要大家齐心协力，定能创造惊人的成就。因此，我们很高兴能与安联银行这般对可持续发展抱持同样热忱的合作伙伴携手共进，一起联办‘环保小英雄’的活动。看到那么多儿童和青少年们齐聚一堂，共同探索如何真正地为可持续发展和社区福祉作出贡献，实在令人感到鼓舞。虽然此次‘环保小英雄奖’评选告一段落，但我们相信这不是结束，而是通往绿色未来之旅的起点。"

安联银行集团首席策略、营销和业务发展长沈伟文 (Dr. Aaron Sum) 补充说："作为一家银行，我们深知应承担的责任不仅仅局限于传统银行服务。通过我们全新品牌宗旨‘The Bank for Life’，我们冀望称为一家能真正参与并为所处社区服务的银行。而要实现这一承诺，其中一个重要的方式就是提供如‘环保小英雄’这样的平台，鼓励年轻一代积极参与和改善社区环境，为保护地球环境出一份力。我们很荣幸能参与这项意义重大的活动，为儿童和青少年打造一个发光发热的舞台，激励他们站出来掀起变革。"

"IPC环保小英雄奖"设有5个组别，旨在表彰年轻力量在不同层面所带来的环保创新点子。获奖团队和个人除了能得到用回收材料制作的个性化证书和独特奖杯，还可获得Tack Points积分奖励（团体组获得价值1000令吉的12万积分，个人组获得价值500令吉的3万积分）。此外，现金奖励会存入他们的安联银行账户，团体组的一位代表可获500令吉，个人组则获200令吉，以有形的方式认可他们的卓越成就。

IPC 绿色租户奖

另一方面，IPC购物中心不忘表彰全心投入绿色倡议的租户，通过"IPC绿色租户奖"对有效进行废物分类、并送往回收和回购中心（RBBC）以妥善处理废物的租户们给予高度认可。

在今天的颁奖典礼上，Spotlight以89%的卓越回收率摘下"IPC绿色租户奖"的金奖桂冠，在2023年将1万7216公斤的废物送至RBBC。银奖和铜奖得主分别是Popular & Urban White以及Poney，回收率高达86%。同时，还特别表彰了餐饮租户De Rayyan’s Café，以78%回收率的出众表现，在2023年贡献了7595公斤的可回收物件和厨余送至RBBC。这些表现优异的租户不仅获颁IPC"废物处理绿色卓越证书"，还获得半个月的服务费租金返还，以及2500令吉的现金奖励，会分发给其零售员工。

其他回收率超过75%的获奖租户包括Sketchers、LC Waikiki、Toys "R" Us、Happikiddo、Little World、Signature和Crocs。这些租户在"IPC环保小英雄奖"的颁奖仪式上，同样被授予IPC的"废物处理绿色卓越证书"。

欲了解更多关于IPC"环保小英雄奖"和"绿色租户奖"的详情，请浏览ipc.com.my/littleheroes。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com