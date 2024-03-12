太太乐携手江桥镇共植绿意，积极践行绿色低碳发展理念

上海2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 初春好时节，栽成芳树满郊衢。2024年03月12日，江桥镇第43届"绿意盎然 植得期待"全民义务植树运动成功开启。此次活动由江桥镇政府牵头主办，上海太太乐食品有限公司（下文简称"太太乐"）协办，旨在进一步推动生态文明建设，为城市注入更多绿色活力。



江桥镇镇长徐磊致辞

仪式上，江桥镇镇长徐磊强调了绿色是永续发展的必要条件，也是人民对美好生活追求的重要体现，希望各部门全力将北虹桥打造成为生态品质优良，风貌特色彰显的绿色之城。同时，他代表镇党委和政府向一直以来关心支持江桥生态环境事业发展的太太乐等在地的骨干企业表示衷心的感谢，也期待着太太乐认养林的揭幕。



太太乐首席执行官曹辉致辞

太太乐首席执行官曹辉向在场领导及嘉宾致以诚挚问候，并对一直支持太太乐发展的各界朋友表示衷心感谢。他表示，太太乐积极响应国家"双碳"目标和美丽中国建设的政策号召，始终将可持续发展作为公司发展的"四大基石"之一。多年来，太太乐在低碳制造、可持续包装、绿色物流以及内外部沟通四大领域进行了深入的探索和实践，为推动行业的绿色转型做出了积极贡献。



江桥镇党委书记甘永康与太太乐曹辉共同为太太乐认养点揭牌

曹辉特别感谢江桥镇人民政府在太太乐过去36年发展中给予的大力支持，特别是在助力太太乐可持续发展方面所做的诸多帮助，指导太太乐建立了无废工厂，智能工厂，投资拓宽了充满樱花的星华公路等。在揭牌仪式上，曹辉与甘永康书记共同为"太太乐认养点"揭牌，正式开启此次的植树节活动。在各位领导的带领下，大家纷纷进入植树区，此次太太乐共认养了202棵乌桕树。在专业人员的指导下，大家亲手栽下树苗，为城市增添一抹新绿。



植树节留影



植树节留影

绿色城市的建设，离不开社会各界人士的积极参与。此次参与植树活动，是太太乐以实际行动支持生态文明建设、推动城市绿色发展的又一重要举措。政企合作是推动生态文明建设的关键力量，通过共同开展植树等活动，推动绿色发展，为城市可持续发展注入更多"能量"，助力打造宜居宜业的生态环境。

曹辉表示"作为江桥镇的一员，未来太太乐将继续积极参与到各项政企共建活动中来，用实际行动履行企业的社会责任和担当。"未来，太太乐也将继续加大在可持续发展领域的投入力度，为推动行业的绿色转型和城市的绿色发展贡献更多力量。

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