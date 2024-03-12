亚博馆3月国际级盛事大放送 博览娱乐应有尽有

香港2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 亚洲国际博览馆（亚博馆）是香港首屈一指的展览及活动场地，毗连香港国际机场，全年迎接数以百万计的访客，其中大部份是来自世界各地的商务旅客。而单单在今年3月，亚博馆即将迎来十多个世界级的大型文化盛事、会展活动和巨星演唱会，精彩活动横跨商贸及娱乐，包罗万有！

世界级潮流及文娱盛事

每年3月是广受关注的「香港艺术月」，亚博馆今年也参与其中，带来首度袭港的世界级潮流文化盛事，集博览会、市集、演唱会、研讨会与餐饮于一身，必定吸引大批来自邻近地区的粉丝前来朝圣！

「ComplexCon香港」首度冲出美国，于3月22日至24日登陆亚博馆，备受全球潮人曯目。活动汇聚流行文化、音乐、艺术、美食、体育等元素，带来超过 200 名潮流艺术家及创作者，包括视觉艺术家、品牌及内容创作者。入场人士有机会抢购限量版潮物，并与过百位名人及文化艺术家，一同欣赏全球最为炙手可热的艺人表演。

重磅潮流品牌

1. THUG CLUB

韩国街头潮牌 THUG CLUB由 Min 及 Kwon 共同主理，二人热爱电单车和HipHop 音乐文化，并深受首尔跳蚤市场启发，打造风格大胆鲜明的设计！品牌标志更是深入民心，加上洗水、破洞、拼接等设计元素，深受韩国艺人与全球潮人欢迎！

2. FRAGMENT DESIGN | 藤原浩

作为 FRAGMENT DESIGN 创始人，藤原浩为原宿潮流文化带来全球化热潮，每次推出联乘产品均成为大众热烈抢购对象！潮流教父将在ComplexCon香港带来独家限量商品，参加者更有机会一睹本尊风采！

3. BBC ICECREAM

早在 2003 年由 Pharrell Williams 和 Nigo 共同创立的 Billionaire Boys Club（BBC），是一个服装、配件和生活方式品牌，其将街头时尚与奢华风格融合，对时尚、音乐、设计和文化等无数领域产生影响。

4. GrowthRing & Supply

由 Kenji Wong 担任创意总监的GrowthRing & Supply今年踏入10周年！由最初的选物店到现在推出自家服饰及配饰，品牌一直追求香港「真实的美学」，他们的标志性「九龙」系列及横须贺刺绣外套带玩味之余，又不乏复古情怀，一度引起各界潮友的抢购潮，绝对值得期待！

为庆祝这项盛事，亚博馆与主办单位特别预备Complex Live 表演歌手的型格海报。海报主题为当日演出阵容＊，每日转换款式。而第一晚的观众更可额外获得神秘礼物一份！只要免费登记成为 AsiaWorld-Club 会员，及购买「ComplexCon香港」演唱会及潮流市集门票即可换领，数量有限，先到先得。

＊海报款式：3月22日为三角度；3月23日为AOMG 其中一位演出歌手；3月24日为21 Savage。



亚博馆与主办单位特别预备 Complex Live 表演歌手的型格海报。海报主题为当日演出阵容。

除此之外，「KCON HONG KONG 2024」亦将于3月30日至31日首度在香港举行。亚博馆将为各地K-POP爱好者呈献结合演唱会与大型博览会的韩国文化节。这次庆典将带来14组人气K-POP明星，精彩节目包括巨星云集的音乐会、内容丰富的座谈会、充满韩流潮物的博览会等等，粉丝更有机会与心爱的韩国流行音乐明星见面接触！

国际会议及展览

3月属于会展活动的旺季，当然少不了定期举行的国际商贸展览，亚博馆已准备就绪，迎接大批高增值的商务旅客。除此之外，部份全球性的会议亦会在今年3月假亚博馆举行，届时场馆定必汇聚业界精英及专才。

「香港国际钻石、宝石及珍珠展」云集环球珠宝商，展示各类珠宝原材料。展览设多个主题展区，包括「美钻精粹廊」、「海洋瑰宝」及「自然瑰宝」，分别带来顶尖钻石、有色宝石及优质珍珠。

「SEASONS时尚首饰及配饰春季展」为买家呈献广泛的产品，包括时尚首饰、天然物料首饰、独立设计师系列等，全部均以批发价格出售。

「创新香港–国际人才嘉年华2024春季」是一个集招聘、论坛和销售为一体的职业盛会。现场将有香港、外资和内地的大型企业进驻并发布职位，为优秀人才与企业提供面对面交流的平台。主办单位预计参展企业超过400家，参与人次逾2万。

「2024世界货运硏讨会」是全球空运业界规模最大及最负盛名的年度盛事，包括全体代表会议、专业分组、工作坊及行政人员高峰会环节，应对科技与创新、保安与清关、货运以及可持续发展相关范畴，预计吸引超过1,000名全球空运行业专业人士参加。

「WOW (World of Web3) Summit」载誉归来亚博馆，将继续联系Web2和Web3领域的领先企业，提供独特的交流、讨论与商机平台，并举行多场精彩的研讨会。主办方预料这次活动将带来来自50多个国家的150名讲者与投资者，以及逾7,000名国际访客。

巨星演唱会

音乐方面，无论韩迷、哈日族、欧美系，还是广东歌迷，都能在亚博馆找到喜爱的演唱会。亚博馆去年的演唱会种类是全行之冠，今年将继续放送五花八门的音乐会予全球乐迷。

「Slowdive Live in Hong Kong 2024」集合Shoegaze 巨头 Slowdive 与日本唱作歌手青叶市子。这场音乐会将是一场洗涤身心灵的旅程，以抚慰人心的音乐，带领乐迷进入梦如幻影的境界。

「2024 TEN FIRST FAN-CON [1001] IN HONG KONG」是韩国人气男团NCT成员TEN 首个个人Fan Con亚洲巡演，向粉丝展现非凡魅力。

「2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN HONG KONG」是CNBLUE亚洲巡演的首站，让香港粉丝率先享受这队韩国美男乐团的精彩表演，以及主唱郑容和温柔而充满力量的声线。

「2024 SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in HONG KONG」是全员先后完成兵役的首次演唱会，粉丝可期待SHINee为大家带来劲歌热舞，表演各首红遍亚洲的经典歌曲。

「Tom Jones Ages & Stages Tour in Hong Kong」将囊括Tom Jones超过60年歌手生涯的所有精选歌曲，从引人入胜的抒情歌曲到令人振奋的热血歌曲，均以他独特的嗓音和磁性魅力生动呈现在歌迷眼前。

「Blueprint of Memories, by Edward Chan」是音乐监制陈浩然首个个人作品展，集合了不同世代的歌手，组成华丽演出阵容，唱出一首首脍炙人口的动人歌曲。演出歌手包括Mirror成员姜涛、卢瀚霆、吕爵安，以及薛凯琪、卫兰、陈柏宇、方皓玟等等，令本地乐迷相当期待！

附件：亚博馆3月未來活动列表

日期 活动 3月12日至14日 世界货运硏讨会 3月14日 Clockenflap Presents: Slowdive + special guest Ichiko Aoba 3月16日至17日 创新香港–国际人才嘉年华2024春季 3月16日 2024 SHINee WORLD VI [ PERFECT ILLUMINATION ] TOUR IN HONG KONG 3月16日 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN HONG KONG 3月16日 Tom Jones Ages & Stages Tour in Hong Kong 3月22日至24日 ComplexCon 香港 3月23日至24日 Blueprint of Memories, by Edward Chan 3月26日至27日 WOW (World of Web3) Summit 3月30日至31日 KCON HONG KONG 2024

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