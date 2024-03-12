关注氢能市场海外认证，TÜV南德协助康士柏开拓国际市场

佛山2024年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日， TÜV南德意志集团（以下简称"TÜV南德"）为广东康士柏科技股份有限公司（以下简称"康士柏"）氢储能成套设备HPC系列产品颁发安全风险评估报告、CE-PED及CE-EMC证书，标志着其系列产品已符合欧盟安全标准及法律法规，助康士柏快速占领市场，提升竞争与战略优势。TÜV南德北亚区电磁兼容及射频服务部总监Radu Cristian Gosav、大中华工业服务部总监Helge Knobbe博士携销售与技术团队，康士柏总裁郭颖斯女士、副总裁李振峰先生、首席技术官周宁博士及氢能事业部团队成员出席此次颁证仪式。



TÜV南德Helge Knobbe博士（右）为康士柏郭颖斯（左）颁发PED证书



TÜV南德Radu Cristian Gosav（右）为康士柏周宁博士（左）颁发EMC证书

在全球能源绿色转型的大背景下，氢能作为高效的清洁能源具有巨大的市场潜力和发展前景。作为新质生产力的重要一环，氢能是能源经济高质量发展的重要方向。除了本土市场，布局海外市场成为康士柏重要的战略目标。借此契机，TÜV南德与康士柏携手开展此联合项目。根据康士柏团队的实际需求，TÜV南德提供一站式服务，历经8个月，协助康士柏满足欧盟法律法规要求并成功获得安全风险评估、CE-PED和CE-EMC证书。目前，TÜV南德在氢能认证领域是领先的技术服务提供商，可为国内总承包商及其设备供应商提供海外销售市场全生命周期所需的认证技术支持，助其成功拓展海外市场。

康士柏对TÜV南德在此次合作中提供的专业服务给予了充分的肯定及感谢。郭颖斯总裁在颁证仪式上表示，"TÜV南德是康士柏长期以来的合作伙伴和信赖的朋友，双方团队在合作氢能产品出口认证项目中和衷共济，TÜV南德团队提供了专业的指导和技术支持，帮助康士柏不断提升产品质量和服务水平，赢得了市场的广泛认可。此次颁证是对康士柏努力的肯定，也是对未来持续进取的激励。未来，康士柏期待与TÜV南德继续保持紧密的合作关系，共同探索更广阔的合作领域和机会。"

TÜV南德Helge Knobbe博士表示，"康士柏具有超前的战略眼光，结合目前国际市场法律法规要求，提前做好认证方面的准备与布局，厉兵秣马，赢取竞争海外市场的先机。TÜV南德参与了众多全球性氢能项目，在储氢能成套设备系统等领域积累了丰富的经验，在标准制定方面，TÜV南德走在全球前列，同时也成为很多国家进行氢能认证的重要参考标准之一。未来，TÜV南德将凭借技术优势和市场认可度多维度协助康士柏开展更多的国际项目，共同为氢能创新与绿色发展贡献力量。"



TÜV南德与康士柏合影

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com