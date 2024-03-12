印度军人开始撤离马尔代夫，马中军事协议令印度不安

印度媒体周二（3月12日）报道说，印度方面依照与马尔代夫达成的协议，开始从这个南亚岛国撤走其军用侦察机的机组和相关人员。就在印度军人撤离之前，马尔代夫新政府上周与中国签署了“军援”协议。 马尔代夫新总统穆罕默德·穆伊祖(Mohamed Muizzu)是去年9月上任的。他上任后立即投向马尔代夫的最大债权国中国，并要求印度撤走它在马尔代夫的军事人员，其中包括驻扎在马尔代夫最南端阿杜环礁（Addu）的25名印度军人。 双方经过谈判达成协议，印度将撤走其在马尔代夫的89名军人和后勤人员。另外，还有印度的两架直升机和一架固定翼飞机还在撤离计划之中。整个撤离任务计划在两个月内完成。 上周，就在印度军人陆续撤离阶段，马尔代夫与中国达成并签署了军事援助协议。马尔代夫国防部表示，这个协议的目的是加强马中之间的双边关系。中方将按照协议派出教官负责军事训练。 印度时报说，印度一直对中国扩大在印度洋的势力及增加对马尔代夫和邻国斯里兰卡的影响力保持警惕。这两个国家都位于重要的国际海上运输通道上。 穆伊祖政府上任以来积极推进与中国之间的经济和外交关系，而穆伊祖今年一月访华标志着这种关系发展的一个重要节点。穆伊祖访问北京期间与中国国家主席习近平签署了20项协议，其中涉及基础建设、能源、海运、农业等许多领域。穆伊祖之前表示无意用中国军队取代印度军队。 印度方面上个月宣布，印度将会加强驻扎在战略要地拉克沙群岛（Lakshadweep islands）的海军力量。这个群岛位于马尔代夫以北约130公里处。印度海军表示，驻扎在米尼科伊岛（the island of Minicoy）的印度海军将加强对该地区的监视。 马尔代夫由1192个珊瑚岛组成，是世界知名的旅游胜地之一。它的原始海滩和蔚蓝泻湖镶嵌在横跨世界关键的海上航线上，有着重要的战略意义。 印度传统上将这个与其有着密切地缘政治关系的地区视为其“后院”。 马尔代夫与中国达成的“军援”协议让新德里感到不安。美国新闻杂志《新闻周刊》引用印度政府智库“观察者研究基金会”资深研究员阿迪亚·高达·希瓦穆尔蒂（Aditya Gowdara Shivamurthy）的话说，“新德里认为该防务协议是两国关系的升级。” 希瓦穆尔蒂指出，“该协议未公开的细节只会加剧这种怀疑。（穆伊祖）总统曾表示，该协议将为马尔代夫士兵提供培训和其他硬件方面的帮助。不过，中国一直在中国境内对马尔代夫国防军人员进行训练，所以现在要关注的是中国是否会根据这个协议派一部分军人进入马尔代夫。”