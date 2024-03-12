在西非建立中国海军基地：可能性和效能

最近有报道指出，中国可能在西非国家加蓬的太平洋海岸建立海军基地，与大西洋另一侧的美国领土更加接近，中国军队将可以直接进行军备重整和维修船舰，对美国造成威胁。国防专家对美国之音表示，在美国关注和应对下，中国将很难在加蓬如愿以偿，但中国还可能在周边地区继续交涉，美国需要加强应对，让非洲国家选择和美国站在同一阵线。 《华尔街日报》最近一篇报道指出，西非国家加蓬时任总统邦戈去年8月对白宫高级官员透露，他曾秘密向中国国家主席习近平承诺中国可以在该国西岸大西洋沿岸驻扎军队。 报道引述一位美国国家安全官员的话说，美国首席副国家安全顾问乔恩·费纳 对此感到震惊。他与邦戈会面，敦促加蓬撤回这项提议。 然而在会面后几个星期，加蓬去年8月30日发生政变，向习近平提出承诺的邦戈被软禁。美国需要重新进行外交努力，说服加蓬新的军政府领导人拒绝来自中国的提议。 中国为何要在加蓬部署海军基地？ 加蓬西岸面向大西洋，如果中国在该地建立海军基地，意味着中国军队更加接近大西洋另一侧的美国领土。 目前还没有大西洋沿岸的非洲国家与中国签订协议。媒体报道指出，多年来，中国一直为在西非建立军事存在进行努力，以寻求进入大西洋和几内亚湾。 前美国国防部副助理部长、“约克镇研究所”(Yorktown Institute)创办人暨所长赛斯·克洛普西(Seth Cropsey)对美国之音说，中国积极在非洲寻求建立军事存在，目的是扩展其海军在全球的布局，最终发展为取代美国的世界强国。 克洛普西说：“位于西非海岸的港口让中国更容易进入大西洋和地中海。就（军事）存在来说，它让中国在非洲和大西洋有更多的存在。中国正在努力成为世界一流的海军，世界级海军需要在世界各地建立基地。” 克洛普西指出，中国预计在2030年之际拥有5艘航母，尽管要让五艘航母同时运行对中国来说极为困难，但这是中国长期计划的一部分。 他说：“中国海军计划在世界各地部署力量，并利用海军作为实现中国战略野心的工具。除了在非洲，中国在中南美洲投资了几十年。这都是同一个计划的一部分，基本上就是称霸全球，取代美国成为世界主要强国。” 他指出，中国试图在非洲增加军事存在，这与其外交和经济努力相一致，包括中国向非洲国家提供巨额贷款，这些国家陷入重重债务，尽管目前看来对中国没有好处，但同为长期计划的一部分。这次与加蓬的交涉再次表明了中国的意图。 兰德公司高级国际国防研究员何天睦(Timothy Heath)对美国之音说，中国一旦在加蓬建立军事基地，将对美国东岸造成威胁。 他说：“这意味着中国军队可以部署一些轰炸机或舰只，配备的导弹和武器可以到达美国大陆，实际上到达美国东岸。我认为美国政府不会欢迎这种发展。” 前解放军海军司令部中校姚诚对美国之音说，三年前他就已经知道中国要在加蓬建立海军基地，作为对未来全球战略布局的准备。他说，中国在红海地区、阿拉伯湾已经形成气候，而涉及到非洲这一块，毫无疑问将来是和美国争夺，特别是加蓬面向大西洋和南美，对中国的长期战略布局来说非常重要。 姚诚说：“因为中共将来会发展远洋海军，再过三五年以后，中国的核动力航母需要一个补给基地。所以加蓬这块很重要的位置，未来的军事基地在非洲靠近大西洋这一块必须要有他的军事基地，否则他很难对全美进行威胁。从加蓬这个战略要地可以直接对南美这块，就是美国的后花园，直接产生威胁。”