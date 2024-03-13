日本私企火箭首次发射失败 升空数秒后爆炸

日本航太新创公司“太空一号”（SPACE ONE）研发制造的小型固体燃料火箭“KAIROS”，星期三（3月13日）在首次发射升空的几秒钟之后爆炸。“太空一号”正试图成为第一家将卫星送上轨道的日本企业。 这枚长18公尺（约60英尺）的4节火箭，携带一颗小型政府测试卫星，在当地时间上午11点1分（格林尼治标准时间2点1分）发射约5秒钟后，在半空中爆炸。 火箭碎片落入附近的山区和海洋，引发山林火灾。数小时后，和歌山县知事岸本周平表示，火势已被扑灭，没有人受伤。 “太空一号”在一份声明中表示，发射执行后，“采取了中止飞行的措施”，并正在调查细节。“太空一号”已成立工作组，通过分析火箭发送的数据来详细调查原因。 “太空一号”社长丰田正和召开记者会，就发射失败鞠躬道歉。“对于未能达到预期，我们深表歉意，但我们无意放弃。我们希望查明原因并确保防止再次发生的措施，尽快为下次发射做好准备。” 日本宇宙工程专家泽冈昭说，这次爆炸与去年7月测试时爆炸的爱普瑟隆固态燃料火箭（Epsilon S）相当类似，他认为这是固体火箭特有的情形。 根据“太空一号”介绍，该火箭的发射过程高度自动化，包括自动摧毁、终止飞行的功能。 “太空一号”原计划在星期六（3月9日）发射，但在一艘船进入附近的限制海域后推迟了。 尽管日本是太空竞赛中相对较小的参与者，但该国的火箭开发人员正争相打造更便宜的运载工具，以满足政府和其他国际客户对卫星发射的蓬勃需求。 目标是“太空快递服务” “太空一号”总部位于东京，2018年由日本企业组成的财团成立，包括佳能电子（Canon）、航空引擎开发商IHI、清水建设及日本开发银行。三菱UFJ银行和瑞穗银行也持有少数股份。 发射失败后，佳能的股价下跌了13%，IHI的股价下跌了2%。 该公司主打“太空快递服务”，希望利用固体燃料火箭的特点，以更短的准备时间和低成本，实现更灵活的发射计划。该公司目标是到2020年代末时，每年能发射20枚火箭。 这一企业战略是基于全球对商业卫星发射日益增长的需求。虽然“太空一号”没有披露“KAIROS”的发射成本，但公司高管透露，与美国竞争对手Rocket Lab相比，它“有足够的竞争力”。 “KAIROS”第二次和第三次计划旅行的订单已经完成，其中包括一位海外客户。 两个月前，由国家资助的日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）成功发射了其被称为“月球狙击手”的探测器，完成历史性的“精确”登月。然而，在那之前，JAXA也曾遭遇一系列挫折。 日本正与美国合作，寻求振兴国内航空航天工业，以对抗中国和俄罗斯的技术和军事竞争。日本政府去年承诺全面支持太空新创公司，其欲打造卫星监测网，以增强情报能力。