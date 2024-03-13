抗衡中国的关键资金终获美国会批准；帕劳总统松了口气

在太平洋地区对抗中国的关键资金终于流向了美国的三个盟友：帕劳、密克罗尼西亚和马绍尔群岛。 上周五（3月8日），作为部分政府资金法案的一部分，美国参议院通过了一项资助计划，在20年内为《自由联合协定》（COFA）提供70亿美元。上周末，美国总统乔·拜登（Joe Biden）签署了该法案。 “延长与协定有关的援助是本届行政当局的太平洋伙伴关系）、印太和国家安全战略的重要组成部分。”美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在一份声明中说。“我们期待在未来二十年的《自由联合协定》相关合作中与协定伙伴合作。” 这些协定是使美国能够战略性地进入这些太平洋地区的协议。作为回报，美国提供赠款，资助这些国家的教育、医疗保健和基础设施，这些国家的公民有权在美国学习、工作和生活，而无需签证。 美国自1986年以来与密克罗尼西亚和马绍尔群岛签订了协定，自1994年以来与帕劳签订了协定。 这些协定是于去年续签的，但由于美国国会议员们难以就全年支出达成协议，资金处于搁置状态。帕劳被迫借钱支付教育和医疗保健等基本政府服务，同时等待8.9亿美元的资助——这是其协定中的资金份额。 “现在还不是10月1日，但至少是在本财年内，而且真的来得正是时候，” 帕劳总统小苏兰格尔·惠普斯（Surangel Whipps Jr.）周一（3月11日）在接受美国之音（VOA）采访时说。 “(这)使我们能够停止靠借钱维持政府运作；它使我们能够聘用我们需要的关键的警察、医务人员和教师，”他说。 在新冠疫情爆发后，中国旅游业下降了50%以上，帕劳经济陷入困境。这个岛国与台湾保持外交关系，而北京则不断施压要求帕劳改变外交承认。 惠普斯说，他最近会晤了来自新加坡和日本以及美国联合航空公司的投资者，要求开通直飞日本的航班。他说，既然《自由联合协定》得到了资金，他可以向金融家们承诺一个稳定和安全的环境。 “（重要的是）我们要开辟新市场，这样我们才能实现多样化和更具韧性，而不是过于依赖中国的旅游业，因为中国的旅游业可能会被武器化，” 惠普斯说。 协同推动 《自由联合协定》资金的最后通过是在国会议员和太平洋地区展开了有协调的施压行动之后实现的。 “《自由联合协定》发出了美国对太平洋地区承诺的明确信息，并采取了急需的坚定国际立场，支持民主和自由的理想，”来自美属萨摩亚的众议员奥穆阿·阿玛塔·科尔曼·拉德瓦根（Aumua